Innovation tech : Découvrez Marcellin Kouakou et sa voiture connectée révolutionnaire

Marcellin Kouakou, innovateur ivoirien, révolutionne la mobilité avec IV-Max, une voiture connectée contrôlable via smartphone.

Ce jeune ivoirien de 30 ans a attiré l’attention du monde entier avec son invention incroyable : une voiture connectée au téléphone portable. Sans aucune formation scolaire formelle, Marcellin a mis au point IV-Max, un véhicule innovant qui peut être démarré, arrêté et même klaxonné via un smartphone. Cette prouesse technologique repose sur un système commandé par deux batteries et fonctionne avec un moteur de moto consommant de l’essence.

Une inspiration née des difficultés de la vie

L’histoire de Marcellin est profondément marquée par les difficultés qu’il a surmontées. Enfant, il a grandi dans une famille très pauvre, et c’est en voyant sa mère, seul soutien de la famille, marcher de longues distances pour aller au marché ou dans les quartiers voisins, qu’il a trouvé l’inspiration pour créer son véhicule. « C’est grâce à maman que j’ai eu l’idée, l’inspiration pour créer la voiture. C’est ma maman qui s’occupe de nous. C’est grâce à elle que j’ai eu l’inspiration pour pouvoir la faire sortir de la galère« , explique Marcellin avec émotion.

Marcellin a toujours eu un esprit inventif. Dans son village, il fabriquait des lampes à pétrole pour éclairer les chambres des femmes, car il n’y avait pas d’électricité. « En ce temps, j’étais petit, donc moi, je voyais ça comme si c’était du jeu, mais c’est à cause de ça, je ne suis pas allé à l’école. Quand je suis à l’école, je vois que je suis en train de perdre mon temps« , se souvient-il.

Son talent et sa détermination ont été rapidement reconnus par l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB), qui l’a soutenu en lui offrant une formation en programmation. Cette formation lui a permis de dessiner le prototype de sa voiture et de tester les différentes pièces.

Des perspectives intéressantes

Le prototype de Marcellin a déjà reçu des éloges de la part de professionnels de l’industrie automobile, notamment de Peugeot lors de son passage à Paris. « Ils m’ont félicité, ils m’ont dit que mon premier prototype était déjà bien avancé« , raconte-t-il avec fierté. Son invention, destinée à aider les jeunes, les élèves et les étudiants des villages où les véhicules sont rares, représente une avancée significative pour la mobilité en milieu rural.

Grâce au soutien de l’INP-HB, Marcellin a pu perfectionner ses compétences en informatique et en programmation, des compétences cruciales pour le développement de son projet. L’institution a joué un rôle clé en lui offrant les ressources nécessaires pour transformer son rêve en réalité. « Grâce à l’école, j’ai commencé à manier l’ordinateur« , souligne-t-il.