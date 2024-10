Innovation en Afrique : le Maroc se hisse à la seconde place derrière l’Île Maurice

L’édition 2024 du Global Innovation Index (GII) met en lumière les progrès réalisés par plusieurs pays africain en matière d’innovation. Parmi eux, le Maroc a atteint la deuxième place des pays du continent, juste derrière l’Île Maurice.

En 2024, le Maroc occupe la 66e place mondiale sur l’Indice mondial de l’innovation (GII) 2024 publié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Un classement qui reflète des avancées significatives dans plusieurs dimensions de l’innovation. Le pays se place ainsi dans le trio de tête des pays africains. Ce bond en avant est le fruit de politiques publiques visant à renforcer l’écosystème d’innovation du pays, tout en investissant dans l’infrastructure et en promouvant la recherche et le développement (R&D).

L’Île Maurice : leader africain de l’innovation

L’Île Maurice continue de dominer le classement africain, se positionnant en 55e place mondiale. Depuis plusieurs années, ce petit État insulaire a su mettre en place des politiques ambitieuses pour favoriser l’innovation, notamment grâce à un cadre réglementaire incitatif et des investissements significatifs dans la formation des compétences et la modernisation des infrastructures.

L’édition 2024 du GII a mis en lumière les efforts déployés par de nombreuses économies africaines pour promouvoir l’innovation, en dépit des défis structurels et financiers auxquels elles doivent faire face. En plus de l’Île Maurice et du Maroc, l’Afrique du Sud, le Botswana et le Sénégal figurent également parmi les leaders du continent.

Le Maroc, en particulier, a été salué pour sa capacité à transformer les investissements en innovation en résultats concrets. Le pays a su mobiliser ses ressources pour renforcer les infrastructures de télécommunication et attirer des investissements dans les secteurs émergents, tels que les énergies renouvelables et la technologie.

Les enjeux de l’innovation en Afrique

Malgré ces progrès notables, l’innovation en Afrique reste marquée par des défis de taille, notamment un financement insuffisant et une adoption inégale des nouvelles technologies. L’indice a révélé que le niveau d’investissement en R&D et les dépenses des entreprises en matière d’innovation sont encore faibles par rapport aux autres régions du monde, en raison de l’instabilité économique et des contraintes budgétaires.

Toutefois, des pays comme le Maroc et l’Ile Maurice montrent que, même dans un environnement contraint, il est possible de favoriser l’innovation. Le classement de 2024 est une preuve encourageante que les efforts déployés commencent à porter leurs fruits, avec un nombre croissant de pays africains qui surperforment par rapport à leur niveau de développement économique. Ce mouvement est porteur d’une nouvelle vague d’optimisme pour l’avenir de l’Afrique sur la scène mondiale de l’innovation.