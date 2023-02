Incident au 36e sommet de l’UA : une diplomate israélienne expulsée de la cérémonie d’ouverture

Le 36e sommet de l’Union Africaine s’est ouvert à Addis-Abeba, ce samedi. La cérémonie d’ouverture a été marquée par un incident diplomatique : l’expulsion d’une diplomate israélienne. Israël n’a pas tardé à réagir.

La directrice adjointe du ministère israélien des Affaires étrangères pour l’Afrique, Sharon Bar-li, a été éconduite, ce samedi. Alors qu’elle était dans la salle abritant la cérémonie d’ouverture du 36e sommet de l’UA. Très rapidement, la vidéo de son expulsion a fait le tour des réseaux sociaux. Dans un communiqué rendu public à la suite de cet événement, la diplomatie israélienne a dénoncé l’incident. Et le qualifie de « grave ». Dans ledit communiqué, le ministère considère qu’« il est regrettable de voir que l’Union Africaine a été prise en otage par un petit nombre de pays extrémistes, comme l’Algérie et l’Afrique du Sud, motivés par la haine et contrôlés par l’Iran ».

Et d’ajouter : « Nous appelons les pays africains à se dresser contre ces actions qui nuisent à l’organisation de l’Union Africaine elle-même et au continent tout entier ».

Une condamnation formelle d’Israël

Israël promet de faire pression auprès de l’Union Africaine pour qu’elle réintègre sa diplomate aux assises. Les autorités israéliennes soutiennent, en effet, que Sharon Bar-li avait bel et bien un « statut d’observatrice ». En tant que telle, elle avait son badge d’accès au sommet.

La réplique n’a pas tardé du côté de l’Union Africaine. Elle est venue de la part de la porte-parole du président de la Commission de l’UA, Ebba Kalondo. Selon cette dernière, seul l’ambassadeur d’Israël près de l’UA, Aleli Admasu, avait reçu une invitation nominative pour prendre part aux assises.

Avec cet incident, la question du statut de l’État d’Israël au sein de l’UA revient avec force sur le tapis. On se souvient que l’Organisation avait laissé cette question en suspens en 2022 pour éviter la fracture qui semblait inévitable en son sein. L’incident intervient à un moment où le Premier ministre israélien multiplie les offensives sur le continent en vue d’un renforcement des liens entre les pays africains et Israël.