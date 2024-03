Inauguration de la Mosquée Mohammed VI de Conakry

Conakry, la capitale guinéenne, a fêté, vendredi 29 mars, l’inauguration de la Mosquée Mohammed VI. Un événement qui a vu la participation de figures politiques de la Guinée et du Maroc.

La Mosquée Mohammed VI de Conakry est un ouvrage imposant, né de la collaboration entre le Maroc et la Guinée. Il se dresse comme un monument de l’architecture islamique traditionnelle. Avec une capacité d’accueil dépassant les 10 000 personnes, cette mosquée offre une salle de prière spacieuse, une bibliothèque, une école coranique ainsi que des espaces réservés aux femmes et aux enfants.

La fraternité maroco-guinéenne à l’honneur

L’ouverture de la Mosquée Mohammed VI de Conakry met en exergue la volonté du Maroc d’augmenter son influence dans la région en renforçant ses relations avec la Guinée. Ce projet, initié par le Roi Mohammed VI lui même, veut être un témoignage de son engagement pour le progrès et le bien-être des nations africaines. En ligne avec la stratégie politique du royaume Chérifien.

Au-delà de sa fonction première, la mosquée aspire à devenir un pôle majeur de tolérance, de dialogue interreligieux et de paix. Elle ambitionne également de jouer un rôle clé dans l’éducation religieuse, notamment dans la formation d’imams et la propagation d’une vision éclairée de l’islam.

Bénéfices socio-économiques et spirituels pour la Guinée

Le chantier de la Mosquée Mohammed VI a eu des répercussions positives sur le tissu socio-économique local, générant des emplois et dynamisant l’économie du quartier d’Enta-Nord. Cette initiative contribue ainsi au renforcement des infrastructures sociales et au développement communautaire.

L’événement reflète également la place de l’islam en Afrique et son rôle unificateur.

Les allocutions du Premier ministre, Amadou Oury Bah, et du président du CNT, Dansa Kourouma, ont souligné l’importance de la mosquée comme pilier de l’unité nationale et de la coexistence paisible entre les croyances. Ils ont aussi rendu hommage à la générosité du Roi Mohammed VI et à son engagement envers la Guinée.

L’inauguration de la Mosquée Mohammed VI représente un moment clé pour la coopération maroco-guinéenne, offrant à la fois un lieu de culte majestueux et un espace d’échange et d’éducation.