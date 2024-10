Wizkid et Davido, deux des plus grandes stars de l’Afrobeat, sont régulièrement comparés et opposés par leurs fans et les médias. La récente querelle autour de Puma, une marque de mode internationale, en est un exemple marquant. Selon les déclarations de Wizkid, la raison pour laquelle Puma a choisi Davido plutôt que lui pour un partenariat réside dans une question de budget.

Wizkid a pris la parole sur les réseaux sociaux pour répondre à un utilisateur de X (anciennement Twitter), @Nelson Epega, qui l’accusait d’être jaloux du nouvel accord de Davido avec Puma. En réaction, Wizkid a affirmé que Puma l’avait initialement contacté pour une collaboration, mais qu’il avait décliné l’offre. Selon le chanteur nigerian, la marque n’avait pas les ressources financières suffisantes pour satisfaire ses exigences, préférant ainsi conclure un accord avec Davido.

Wizkid vs Davido : une rivalité persistante

Il a écrit, dans un message cinglant : « Espèce d’idiot ! J’ai refusé Puma parce qu’ils n’avaient plus les moyens de me payer parce que j’en voulais plus ! Pas besoin de ça ! Bien plus grand que tous les artistes que vous venez de mentionner ! Pas jaloux ! Je les aime tous. Avec ta chemise sale ! Idiot ! »

Cette sortie de Wizkid s’inscrit dans le cadre d’une rivalité de longue date entre les deux artistes, qui a souvent été alimentée par les fans et les réseaux sociaux. La bataille pour la suprématie dans l’industrie de l’Afrobeat est souvent exacerbée par les succès commerciaux et les collaborations internationales des deux chanteurs. Cependant, Wizkid a tenu à préciser qu’il n’y avait aucune jalousie envers Davido, mais qu’il considérait simplement que le budget proposé par Puma pour l’Afrique n’était pas à la hauteur de ses attentes.

Un succès partagé sur la scène internationale

Bien que les deux artistes aient des approches et des contrats différents, ils ont tous deux réussi à marquer l’industrie musicale internationale et à signer des partenariats lucratifs avec des marques mondiales. Wizkid et Davido sont régulièrement sollicités par des géants de la mode et de l’industrie, reflétant leur influence grandissante au-delà des frontières de l’Afrique.