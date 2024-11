IDA : vers l’annulation d’une promesse inédite de 4 milliards de dollars ?

Le Président américain sortant, Joe Biden, s’était engagé à fournir une aide au développement d’un montant encore jamais égalé jusque-là. Mais des doutes sont émis sur la possibilité de voir une telle opération se concrétiser avec l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, lui qui jadis s’opposait déjà à cela.

4 milliards de dollars, c’est le montant promis par le Président américain Biden à l’Association internationale de développement (IDA). Un montant jusque-là jamais alloué auparavant. Ceci intègre le « plan de reconstruction de ce guichet de la Banque mondiale réservé exclusivement aux pays les plus nécessiteux », notamment en Afrique, a déclaré un haut responsable de l’administration Biden, lundi 18 novembre 2024.

Procédure de validation bloquée par Trump ?

L’annonce, elle, avait été faite par le Président Biden en personne lors d’une « séance à huis clos au Sommet du Groupe des vingt économies les plus développées au monde (G20), se déroulant à Rio de Janeiro », relève ce responsable. On se souvient que lors du précédent cycle de reconstruction des ressources de l’IDA, survenu en décembre 2021, le montant était inférieur à au moins 14% du nouveau montant promis par le Président Biden.

Cette contribution, avant d’être effective, devra cependant passer devant le Congrès. Ce qui ne devrait pas se produire avant l’installation du nouveau Président des États-Unis en la personne de Donald Trump. Et encore, il est possible que la procédure de validation soit bloquée par Trump, qui met en avant des accords bien plus unilatéraux quand il s’agit de prêts accordés aux pays moins développés.

Restriction imposée aux aides extérieures

En guise d’illustration, la création de l’Agence américaine de financement du développement international (US International Development Finance Corporation/DFC) sous le magistère de Donald Trump démontre à suffisance la restriction imposée aux aides extérieures. C’était d’ailleurs l’un des points centraux de la politique de l’administration Trump avec la réduction de l’aide extérieure.

Celle-ci a en effet déposé plusieurs résolutions sur la table du Congrès tendant à réduire cette aide, sans que cela n’aboutisse. Il pourrait en être autrement maintenant que Trump dispose d’une majorité au sein du Congrès.