L’Afrique se dirige vers une croissance économique record, mais des défis demeurent

Selon un rapport récent de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), l’année 2024 pourrait marquer un tournant pour les économies africaines. Avec des prédictions plaçant plusieurs pays du continent en tête des économies à la croissance la plus rapide au monde, l’optimisme est de mise. Le Niger, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda sont désignés comme les principaux moteurs de cette ascension économique. Mais des défis demeurent.

Adam Elhiraika, directeur de la Division de la macroéconomie et de la gouvernance à la CEA, souligne la position de l’Afrique comme la région à la croissance la plus rapide parmi les pays en développement, juste après l’Asie de l’Est et du Sud. Cette tendance positive devrait se poursuivre au-delà de 2024.

Le rapport attribue cette croissance à divers facteurs, notamment l’augmentation de la production et des exportations d’hydrocarbures au Niger et au Sénégal. Le Niger bénéficie également d’une relance de la production agricole et d’une augmentation de la production de pétrole brut, bénéfique pour le secteur des transports. Le Sénégal, de son côté, voit sa croissance tirée par des projets privés et d’infrastructures. Cependant, le contexte politique, avec des élections dans 15 pays africains, cette année, pourrait influencer le développement économique à court terme.

Investissements dans les infrastructures

L’expansion économique de la Côte d’Ivoire, de la RDC, et du Rwanda est encouragée par des investissements accrus dans les infrastructures, le développement continu du tourisme, une bonne performance de l’industrie minière, et les avantages de la diversification économique. La RDC bénéficie particulièrement de l’ouverture de nouveaux gisements pétroliers et de l’agriculture, tandis que le Rwanda et la Côte d’Ivoire tirent parti de l’investissement privé et des réformes du marché.

Cependant, malgré ces perspectives encourageantes, le rapport souligne que la croissance économique de l’Afrique reste instable et inférieure à son potentiel. Les défis incluent le besoin de politiques budgétaires et monétaires significatives, la lutte contre l’inflation, et les problèmes de dette. De plus, des risques tels que les catastrophes climatiques et l’instabilité géopolitique pourraient freiner cette croissance.

L’économie mondiale a montré de la résilience, mais les perspectives demeurent incertaines face à une dette élevée, des coûts d’emprunt en hausse, un commerce mondial faible et des risques géopolitiques croissants. Le rapport appelle à des changements de politique significatifs pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) et les cibles de l’Agenda 2063.

Revitaliser le commerce en Afrique

Parmi les recommandations, la nécessité de revitaliser le commerce en Afrique en réduisant les coûts et en mettant en œuvre la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pour stimuler le commerce. De plus, des mécanismes de financement innovants, des réformes structurelles et l’exploitation des transitions mondiales vers les énergies renouvelables sont suggérés pour surmonter les défis de la pauvreté, des inégalités et du surendettement.

Cette analyse approfondie révèle un mélange complexe d’optimisme et de prudence. L’Afrique est sur la voie d’une croissance économique impressionnante, mais la réalisation de son plein potentiel nécessitera une attention soutenue aux défis internes et externes. Les pays africains et leurs partenaires internationaux sont attendus pour collaborer étroitement afin d’assurer que cette croissance se traduise par un développement durable et inclusif, en ligne avec les aspirations continentales et globales pour un avenir meilleur.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.uneca.org