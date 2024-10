Huile de palme : un trésor caché aux multiples usages

Bien qu’elle suscite de nombreuses polémiques, l’huile de palme reste l’huile végétale la plus utilisée au monde. Elle provient du fruit du palmier et est présente dans nos cuisines, nos produits cosmétiques et même dans les agrocarburants. Mais qu’est-ce qui rend cette huile si populaire malgré ses controverses ?

Cet article dévoile les multiples facettes de l’huile de palme, entre bienfaits nutritionnels, utilisation cosmétique et dangers pour la santé.

L’huile de palme, la reine des huiles végétales

L’huile de palme, également appelée Elaeis guineensis, provient de la chair du fruit du palmier à huile. Contrairement à l’huile palmiste, issue du noyau du fruit, l’huile de palme est plus largement utilisée. Sa teneur en bêta-carotène lui confère une couleur rouge caractéristique. Elle occupe une place prépondérante dans divers secteurs. Selon des experts, elle représente 80 % des huiles en agroalimentaire et 24 % dans les cosmétiques.

L’huile de palme : un allié pour la peau et la santé ?

Malgré les débats autour de ses effets sur la santé, l’huile de palme possède des propriétés bénéfiques souvent sous-estimées. Grâce à sa richesse en vitamines A et E, l’industrie cosmétique apprécie l’huile de palme pour son rôle hydratant et anti-âge. Les nutritionnistes s’accordent également à dire que la consommation modérée d’huile de palme peut avoir des effets positifs sur le système immunitaire. Le tocotriénol, un composant de la vitamine E, préviendrait certains cancers et protégerait les cellules du cerveau.

Des acides gras à double tranchant

Ce qui fait la particularité de l’huile de palme, c’est sa composition en acides gras saturés et non saturés, en proportion égale. Les acides gras non saturés ont des bienfaits pour la santé, notamment en termes de régulation du stress et de la mémoire. En revanche, les acides gras saturés sont souvent associés à une augmentation du mauvais cholestérol et à des risques de maladies cardiovasculaires. Une consommation excessive peut ainsi entraîner des problèmes de santé, comme l’hypertension ou l’obésité.

L’huile de palme et ses concurrents

Si l’huile de palme est souvent pointée du doigt pour sa teneur en acides gras saturés, elle reste moins saturée que l’huile de coco. Cette dernière en contient jusqu’à 90 %. Les spécialistes de la nutrition privilégient souvent l’huile d’olive, d’arachide ou de soja, qui contiennent moins de 20 % d’acides gras saturés. Certains experts recommandent d’alterner différents types d’huiles pour équilibrer les apports en graisses.