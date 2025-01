Huile d’olive : la Tunisie s’impose sur le marché mondial sur fond de tensions avec l’Italie

Face à une production mondiale en hausse de 31%, la Tunisie affirme sa position de leader africain avec une augmentation spectaculaire de 55% de sa production d’huile d’olive. Cette performance exceptionnelle, bien qu’elle suscite des tensions avec les producteurs italiens, témoigne de la résilience et du dynamisme du secteur oléicole tunisien.

Après deux campagnes difficiles dues aux impacts du changement climatique, la production mondiale d’huile d’olive pour la campagne 2024/2025 connaît un rebond significatif. Selon les prévisions du Conseil oléicole international (COI), elle devrait atteindre 3,4 millions de tonnes, une progression qui marque un tournant dans le secteur. Dans ce contexte favorable, la Tunisie consolide sa position de leader africain et son statut d’exportateur de premier plan.

Une success story tunisienne qui bouscule le marché

La Tunisie affiche des résultats spectaculaires avec une production estimée à 340 000 tonnes, en hausse de 55% par rapport à 2023. Cette performance exceptionnelle s’explique par une conjugaison de facteurs favorables : des conditions climatiques optimales et un excellent état sanitaire des oliveraies, particulièrement dans les régions centrales du pays.

La qualité est également au rendez-vous, avec une proportion importante d’huile extra vierge qui renforce la réputation du pays sur les marchés internationaux.

Cette réussite ne va pourtant pas sans créer des remous, notamment en Italie. Les producteurs italiens, confrontés à leurs propres difficultés, voient d’un mauvais œil l’arrivée massive d’huile tunisienne sur leur marché. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : selon la presse italienne, les importations tunisiennes, commercialisées à des prix attractifs (moins de 5 euros le litre), représentent désormais un tiers des importations italiennes sur les deux premiers mois de la campagne 2024/2025.

L’Italie face au défi tunisien

La situation est particulièrement sensible dans les Pouilles, région qui assure 40% de la production nationale italienne. L’accord commercial entre l’Union européenne et la Tunisie, qui permet l’importation sans droits de douane de 56 700 tonnes d’huile d’olive par an, cristallise les tensions. Les professionnels italiens dénoncent une concurrence qu’ils jugent déloyale, d’autant plus qu’ils doivent composer avec des coûts de production élevés, liés à des normes strictes en matière de pesticides et de droit du travail. Une situation qui n’est pas sans rappeler le conflit entre l’Espagne et le Maroc sur la tomate.

Face à cette situation, les organisations agricoles italiennes comme Coldiretti et Unaprol réclament des mesures d’urgence, notamment la création d’un registre européen pour assurer la traçabilité de l’huile et l’instauration de quotas saisonniers pour les importations tunisiennes.

La Tunisie : entre tradition et innovation

Loin de se laisser déstabiliser par ces critiques, la Tunisie poursuit sa stratégie de développement. Le 16 novembre 2024, le gouvernement a dévoilé un plan d’action ambitieux visant à soutenir les producteurs et à préserver le patrimoine oléicole national. Ce programme prévoit notamment une simplification administrative, un renforcement des aides financières et une mise en valeur des produits labellisés.

Les résultats sont éloquents : la campagne 2023/2024 a vu les exportations d’huile d’olive tunisienne générer des recettes de 5,162 milliards de dinars, soit une progression de 50,8% par rapport à la campagne précédente, portée par une hausse significative des prix moyens.

La Tunisie dispose d’atouts naturels indéniables avec son climat méditerranéen idéal et ses vastes oliveraies, notamment dans les régions du Sahel et de Sfax. Ses variétés emblématiques, Chemlali et Chetoui, sont reconnues mondialement pour leurs qualités gustatives uniques. En investissant dans la modernisation de ses infrastructures et en maintenant des contrôles qualité rigoureux, le pays affiche ses ambitions mondiales.