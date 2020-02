Hosni Moubarak est mort : portrait vidéo du dernier raïs d’Égypte

A la tête de l’Égypte pendant 30 ans, de 1981 à 2011, Hosni Moubarak est décédé ce 25 février 2020 à l’age de 91 ans.

Arrivé au pouvoir en 1981 après l’assassinat d’Anouar el-Sadate, Hosni Moubarak était considéré comme l’un des plus grands dictateurs du monde arabe. Leader incontesté du Moyen-Orient, il est fréquemment intervenu dans le conflit israélo-palestinien notamment. Mais des dépenses jugées excessives, des méthodes qui annihilent toutes tentatives de contre-pouvoir ont fait chuter sa popularité dans son pays et, à la suite de la révolution tunisienne, il le peuple égyptien est descendu dans la rue et a obtenu son départ le 11 février 2011.

Retour en vidéos sur les 30 ans de règne d’Hosni Moubarak

Portrait d’Hosni Moubarak en 1981. Ancien commandant de l’armée de l’air égyptienne, désigné par le bureau du Parti National Démocrate comme successeur d’El Sadate, qui l’a choisi comme vice président, il partage la responsabilité des grandes décisions.

Session du parlement égyptien pour la désignation de Hosni Moubarak, probable successeur de Sadate. Il sera candidat aux élection de 1981 à l’issue desquelles il sera proclamé président.

En 1993, l’opposition égyptienne conteste la légitimité du président réélu Hosni Moubarak. 2000 manifestants sont dans les rues du Caire pour contester sa réélection avec plus de 88% des voix. Mais à peine 23% des électeurs ont voté. Le principal opposant, Ayman Nour, n’est crédité que de 8% des voix.

Interview au Caire du président Moubarak avant son voyage en France. Il explique la position de l’Egypte sur la Jordanie et le conflit israélo palestinien.

D’importantes manifestations et la pression internationale ont poussé le Raïs à quitter le pouvoir le vendredi 11 février 2011.