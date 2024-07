Hommage à Louis Brody : Une plaque inaugurée à berlin en mémoire de l’acteur camerounais

Berlin rend hommage à Louis Brody, acteur camerounais pionnier, avec une plaque commémorative sur la façade de son ancien domicile.

Le 25 juillet 2024, une plaque a été inaugurée à Berlin en l’honneur de Louis Brody, né Ludwig M’Bebe M’Pessa Akwa, un acteur camerounais qui a marqué l’histoire du cinéma allemand. L’inauguration de cette plaque sur la façade de l’immeuble où il vivait en 1918, symbolise la reconnaissance tardive, mais significative de son héritage.

L’Allemagne redécouvre depuis quelques années son passé colonial, cherchant à honorer les Africains qui ont vécu dans le pays, aussi bien avant qu’après la fin de cette ère coloniale en 1918. Louis Brody, qui a survécu aux persécutions nazies, est une figure emblématique de cette minorité oubliée. Des pavés de la mémoire ont été posés pour rappeler ces vies et ces luttes.

Un acteur polyvalent et engagé

Né en 1892 à Douala, dans l’actuel Cameroun, alors colonie allemande, Louis Brody s’installe à Berlin à l’âge de vingt ans. Acteur, chanteur et musicien, il apparaît dans environ 80 films, collaborant avec des réalisateurs renommés tels que Fritz Lang, Robert Wiene, et même Alfred Hitchcock. Malgré des rôles souvent stéréotypés, il parvient à se faire un nom dans un milieu peu accueillant pour les artistes de couleur.

Louis Brody ne se contente pas de subir les clichés racistes de son époque. En 1930, il fonde une revue visant à lutter contre ces stéréotypes, un véritable acte de résistance artistique. Membre fondateur de l’Afrikanischer Hilfsverein en 1918, une des premières associations d’immigrants en Allemagne, il s’engage activement pour la cause des Africains en Allemagne.

Une carrière sous le IIIe Reich

L’arrivée des nazis au pouvoir ne met pas fin à la carrière de Louis Brody. Malgré les persécutions, il joue dans 23 films sous le IIIe Reich, parfois contraint de participer à des films de propagande. Louis Brody figure sur une liste de comédiens « approuvés » par la Reichfilmkammer, évitant ainsi les terribles répressions subies par beaucoup d’autres.

La plaque commémorative inaugurée à Berlin n’est pas seulement un hommage à un artiste talentueux. Elle est aussi un rappel de son combat contre les injustices raciales et de son rôle dans la résistance culturelle. Comme l’a souligné son petit-fils Roy Adomako : « Ils étaient des pionniers. Ils ont fait un travail de résistance avec leur art. Cette plaque apposée aujourd’hui montre que son héritage reste toujours vivant. »

Un légat impérissable

Louis Brody est décédé en 1952 à Berlin, sans jamais obtenir la nationalité allemande. Pourtant, son influence perdure. En redécouvrant des figures comme la sienne, l’Allemagne fait un pas important vers la reconnaissance et l’hommage aux contributions des Africains dans son histoire. La plaque inaugurée en son honneur est un symbole de cette reconnaissance et un appel à ne jamais oublier ceux qui ont combattu pour l’égalité et la justice.