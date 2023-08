Hayet Kébir déclare la guerre à Eric Abidal

Deux ans après leur séparation, la guerre est de nouveau déclarée entre Hayet Kébir et Eric Abidal.

Cela avait été une découverte dans l’enquête sur l’agression dont avait été victime la joueuse du PSG Kheira Hamraoui. L’enquête sur la vie privée de la jeune femme avait révélé sa liaison avec Eric Abidal lorsqu’ils étaient à Barcelone.

Humiliée par ce déballage sur la place publique, la femme d’Abidal, Hayet Kébir avait aussitôt demandé le divorce. Mais deux ans après, les choses trainent encore et la mannequin franco-algérienne considère qu’il est temps d’en finir.

Sur son compte Instagram, Hayet s’est lâchée et accuse son futur ex-mari de violence psychologique.

Hayet se lâche

« J’ai voulu préserver nos enfants jusque-là, mais tu en as décidé autrement en abusant de ma gentillesse. Si tel est ton choix, accroche-toi, car la guerre est déclarée. Je destinerai, désormais, mes prochains posts à raconter l’enfer que tu m’as fait vivre, ces 10 dernières années, et plus précisément ces deux dernières années, après ma demande de divorce irrévocable suite à ton infidélité qui m’a mêlée, bien malgré moi, à cette affaire honteuse. Aucun enfant ne mérite d’avoir une mère épuisée par la maltraitance psychologique. Étant donné que nos avocats n’ont pas réussi à te faire entendre raison, je le fais publiquement (…) Éric, signe les papiers du divorce ».

Puis Hayet de donner des détails sur les menaces de suicide et les pression d’Eric Abidal. Pour celle qui dit avoir sacrifié sa carrière par amour, il est temps de tourner la page définitivement.