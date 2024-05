Harmonize franchit une nouvelle étape et rejoint Diamond Platnumz

Le chanteur tanzanien Harmonize, prince du Bongo Flava, atteint un nouveau sommet dans sa carrière en franchissant le cap des 100 millions de streams sur la plateforme Audiomack. Cette consécration fait de lui le deuxième artiste tanzanien à atteindre ce niveau, après le célèbre Diamond Platnumz.

Harmonize, de son vrai nom Rajab Hassan, a su conquérir le cœur du public dès ses débuts dans la musique Bongo Flava. La Bongo Flava est un genre musical originaire de Tanzanie. Le nom « Bongo Flava » est une combinaison du mot « Bongo, » un surnom local pour Dar es Salaam (la ville la plus grande de Tanzanie), et du mot « flava, » une adaptation du mot anglais « flavor. » Sa carrière fulgurante, marquée par des tubes à succès et une ascension fulgurante, l’a propulsé au rang d’icône de la musique africaine.

Une ascension fulgurante

Né en 1994 à Mtwara en Tanzanie, Harmonize, qui s’est marié avec une Rwandaise, s’est passionné pour la musique, dès son plus jeune âge. Il s’est rapidement fait remarquer par Wasafi Records, l’un des plus grands labels tanzaniens, en 2015. Au sein du label, il a formé le duo « Avizo » avec son ami Barakah. Et leur collaboration a donné naissance à des hits comme « Sina Makosa » et « Kwa Ngono ».

En 2017, en quête d’une liberté artistique plus grande, Harmonize a quitté Wasafi Records pour fonder son propre label, Konde Boy Music. Cette nouvelle aventure lui a permis d’explorer sa créativité et de s’affirmer comme un artiste à part entière.

Un succès international

Dès ses premiers singles en solo, Harmonize a connu un succès retentissant en Tanzanie et dans toute l’Afrique de l’Est. Des titres comme « Ammm », « Roho Mbaya » et « Kwa Moto » sont devenus des hymnes populaires, propulsant l’artiste au sommet des charts. Sa musique, mélangeant Bongo Flava, Afropop et rythmes afro-caribéens, a séduit un public large et varié.

Ses clips vidéo, soignés et chorégraphiés, ont également contribué à son succès grandissant, attirant l’attention au-delà de ses frontières nationales. Harmonize a collaboré avec des artistes renommés tels que Davido, Burna Boy et Diamond Platnumz, et ses chansons ont figuré sur les plateformes de streaming les plus populaires.

Au-delà de sa carrière musicale, Harmonize s’implique également dans des actions sociales et philanthropiques. Surnommé Konde Boy, il démontre son ambition de devenir un modèle pour les jeunes générations.

100 millions de streams : une nouvelle étape franchie

Avec 100 millions de stream sur Audiomack, Harmonize franchit une nouvelle étape dans sa carrière fulgurante. Cette consécration confirme son statut d’artiste majeur de la musique africaine et le lance à la conquête du marché international.

Harmonize représente cette nouvelle génération d’artistes africains qui bousculent les codes et redéfinissent les frontières de la musique.