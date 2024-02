«Hama Tsimegneha», la chanson qui fait polémique aux Comores !

La chanson «Hama Tsimegneha» du duo Km Bo’yz et Leg Arzam, sortie le 10 février, fait polémique aux Comores. Les musiciens sont accusés de faire la promotion de la débauche dans leur tube qui cartonne.

Un tube qui rappelle la chanson Jerusalema du Sud-Africain Master KG ! Il s’agit d’une production d’un duo de Comoriens, Km Bo’yz et Leg Arzam présente sur toutes les plateformes, notamment TikTok. Non seulement le tube cartonne, mais il est repris dans des challenges de plus en plus fous. Les Comoriens l’ont très vite adopté.

Promotion de la débauche aux Comores

Dans les marchés, les transports, partout, cette chanson est diffusée partout en boucle et elle fait sensation. Déjà cinq jours seulement après sa sortie, le tube a engrangé plus de 150 000 vues sur YouTube. Un succès en devenir, qui a tout de même déclenché la polémique dans l’archipel. Certains n’hésitant pas à reprocher au duo de faire la promotion de la débauche.

Si les deux jeunes chanteurs jurent n’avoir jamais fumé ni bu de l’alcool, les images de leur clip montrent toute autre chose. Sur la vidéo su clip, en effet, des figurants brandissent des bouteilles d’alcool avec des gestes peu orthodoxes. Surtout que les paroles de certains couplets ne laissent aucun doute sur l’état d’ébriété de… Km Bo’yz.

Polémique lancée sur un tube qui fait le buzz

«Baby attends moi pour me tenir la main car mes yeux peinent à s’ouvrir», a lancé le jeune musicien dans le clip. Pourquoi une telle chanson ? Alors qu’ils étaient en pleine préparation de leur projet, «on s’est dit qu’il manquait une chanson de délire grâce à laquelle tout le monde peut s’ambiancer. Ainsi, notre son a vu le jour», justifie Km Bo’yz.

Si les Comores sont un pays musulman conservateur, l’alcool n’y est plus tabou. C’est du moins ce que déclare Km Bo’yz qui rappelle qu’auparavant, «les gens se cachaient pour boire». Et que maintenant, «des jeunes se pavanent dans les rues avec des bouteilles d’alcool». En tout cas, la polémique est lancée, mais leur tube, lui, continue de faire le buzz !