Jerusalema, la chanson qui a le plus égayé en 2020

Jerusalema de Master KG avec Nomcebo n’arrête pas d’être à l’honneur tout au long de l’année 2020, qui va bientôt s’achever, dans quelques jours. Une année difficile pour la plupart des gens, mais pas pour le musicien sud-africain Master KG. L’homme a connu un grand succès depuis qu’il a sorti la chanson à succès Jerusalema.

La chanson Jerusalema avait transcendé les frontières internationales avec des célébrités hollywoodiennes qui faisaient les pas populaires de la chanson entraînante. C’est la chanson qui a fait rythmer les ondes des radios en Afrique du Sud, tout au long de l’année 2020. Elle devance dans ce classement « John Vuli Gate » de Mapara A Jazz avec Gaz et Colano. Cette chanson est devenue populaire lorsque la vidéo originale a été publiée par l’utilisateur de TikTok, Simpearl2, qui avait créé une routine chorégraphiée sur le couplet.

Par la suite, une vidéo, en particulier, a montré un groupe de femmes dansant sur la chanson à l’extérieur d’une station-service, l’une des femmes attirant l’attention de Twitter. La jeune femme, vêtue d’une jupe en cuir et d’un col roulé noir, a montré une étrange ressemblance avec la personnalité et mannequin des médias, Faith Nketsi. La chanson a ensuite vu tout le monde imiter la routine et a continué à être un succès viral. La chanson « John Cena » de Sho Madjozi arrive en troisième position.

« Bonginkosi » de Cassper Nyovest avec Zola 7, se positionne à la quatrième place. Le rappeur Cassper Nyovest, a sorti son titre Bonginkosi, de son cinquième album studio « Any Minute Now » (AMN) comme le premier single de son projet tant attendu. Cassper a présenté Zola 7 sur la piste, et il a reçu des éloges de ses fans. La chanson a vu la collaboration inattendue entre les hommes, que Cassper a déclaré comme un rêve devenu réalité.

Elaine ferme le top 5 avec sa chanson fétiche « You’re the one » (tu es la seule). L’étoile montante de la musique sud-africaine née à Pretoria, a rejoint l’une des plus grandes maisons de disques au monde, Columbia Records. Cela a été provoqué par son single à succès qui a instantanément fait d’elle un nom connu, « You’re the one » a maintenant plus de 2,7 millions de vues sur YouTube et bien que sorti en 2019, il a définitivement pris de la vitesse en 2020.