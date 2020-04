Halte au décapage ! Comment réussir son gommage de peau avec des produits naturels ?

Faire peau neuve, enlever les cellules mortes, redonner de l’éclat au teint, voilà autant de résultats que vous souhaitez obtenir. Toutefois, au lieu d’utiliser des produits douteux, au risque d’abîmer votre beau, il est toujours préférable de recourir aux gommages naturels. Tout en vous permettant d’aboutir à un meilleur résultat, ils préservent votre peau. Voici quelques conseils pour réussir votre gommage de peau avec des produits naturels.

Gommages naturels pour le visage

Le visage est l’une des parties du corps les plus sensibles et surtout les plus exposés aux agressions. Par conséquent, les peaux mortes et les impuretés ont tendance à se former plus facilement sur le visage. C’est la raison pour laquelle il est important de gommer régulièrement pour laisser la peau de votre visage respirer en débarrassant les pores des impuretés. Le type de gommage naturel utilisé doit s’adapter à votre type de peau. Tout dépend en effet si la peau de votre visage est sèche, grasse ou sensible.

Pour peau sèche

Si la peau de votre visage est sèche, il vous faut un gommage hydratant. Privilégiez donc les recettes à base de miel ou d’huile végétale. Mélangez donc une cuillère à soupe de mile à la même quantité de sucre en poudre et d’huile végétale (olive, noisette, argan, jojoba, abricot, amande douce). Vous pouvez aussi utiliser un mélange d’huile d’olive et de marc de café.

Pour peau grasse

Lorsque la peau du visage est grasse, vous devez opter pour un masque purifiant. Pour cela, optez pour un mélange de farine de flocons d’avoine, de yaourt et de miel. Le rôle des flocons d’avoine est d’absorber l’excès de sébum. Le yaourt, lui, nourrira la peau en profondeur tandis que le miel la débarrassera des impuretés et apaisera les irritations.

Pour peau sensible

Si vous avez une peau du visage sensible, vous devez opter pour un gommage qui exfolie en douceur votre visage sans l’agresser. Vous avez le choix entre un mélange d’huile végétale et de sucre et un mélange d’aloe vera et de sucre. Il suffit, pour cela, de mélanger une cuillère à soupe de chaque ingrédient.

Gommages naturels pour le corps

L’autre type de gommage est le gommage du corps. Il permet de nettoyer en profondeur la peau sur le corps en entier pour vous débarrasser des peaux mortes, avoir un teint lumineux ou pour vous débarrasser des impuretés.

Pour peaux sèches

Pour ce type de peau, un gommage du corps salé est parfait. Optez pour un mélange de 4 cuillères à soupe de sel fin et de 2 cuillères à café d’huile végétale.

Pour peaux grasses

Un gommage du corps sucré vous fera le plus grand bien si vous avez une peau grasse. Il suffit de mélanger une cuillère à café de sucre avec un filet d’huile végétale

Pour peaux fragiles

Pour une peau fragile, vous avez le choix entre le gommage au miel et le gommage fruité. Appliquez simplement un mélange de miel liquide et de sucre. Vous pouvez aussi appliquer sur le corps une mixture de mangue ou de papaye.

Mode d’emploi pour un gommage réussi

Vous avez trouvé le gommage parfait pour votre visage ou votre corps. Encore faut-il connaître le mode d’emploi pour un gommage réussi. Sinon, il y a de fortes chances que vos efforts ne portent pas leurs fruits.

Lire aussi : Leçon de maquillage : récapitulatif teint

Étape 1 : préparer le visage

Quel que soit votre type de peau, vous ne pouvez pas appliquer le gommage sans l’avoir préparé. Dans un premier temps, démaquillez-vous, avec une huile végétale imbibée dans du coton. Vous pouvez aussi utiliser un mélange de sucre, de noix de coco râpé et de poudre d’amande. Ensuite, faites un bain vapeur de 10 minutes pour ouvrir vos pores. Au pire, humidifiez-vous le visage.

Étape 2 : avoir les bons gestes

Un bon gommage se réalise à la main. Avant de l’appliquer, lavez-vous soigneusement les mains. L’application doit ensuite se faire en douceur. Massez très légèrement en ayant de petits gestes circulaires sans insistance pour ne pas provoquer d’irritation. Surtout, évitez le contour des yeux.

Le rinçage doit se faire à l’eau tiède. Terminez ensuite avec de l’eau froide, qui servira à resserrer les pores. La peau a ensuite besoin d’être bien hydratée avec un lait ou une crème.

Étape 3 : choisir la bonne cadence

Pour que les résultats soient visibles, le gommage doit se faire une ou deux fois par semaine. Aussi efficace que soit le gommage, il ne faut pas en abuser. Au-delà, vous risquez d’agresser et d’irriter votre peau.