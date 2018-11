Questions/réponses : Ma peau est trop sèche

Question de Ctchamba

Je suis une jeune Camerounaise. Ça va faire 10 jours que je suis à Montpellier. Déjà au Cameroun j’avais la peau sèche et depuis que je suis arrivée, c’est a catastrophe. Ma peau est tellement sèche qu’elle me tire et me fait mal. J’essaie avec HT 26 à l’huile de carotte et l’huile d’amande douce mais je ne ressens aucun changement. J’espère recevoir un conseil de vous. Merci de votre réponse.

Réponse de Charlayn :

La sécheresse apparente de la peau est l’une de nos principales préoccupations à nous femmes noires. Mon premier conseil, préférez au pain de savon habituel un gel douche ou une mousse lavante pour le corps, même les marques les plus généralistes en proposent de fabuleuses, des huiles de bain ou de douche qui se transforment en mousse fine, ainsi pendant le lavage vous allez moins « décaper » votre peau ! Vous allez moins la « dépouiller » de son peu de protection naturelle. Ensuite, plutôt que d’utiliser un gant, optez pour ces nouveaux objets de toilettage que sont les « fleurs de toilette ». Vous savez il s’agit de ces pelotons en filet de fibres synthétiques fines. Elles présentent de nombreux avantages, elles sont très hygiéniques car l’eau passe à travers de part en part et elles sèchent entre deux utilisations. Elles fabriquent beaucoup de mousse d’où l’utilisation d’une moindre quantité de produit. Et pour nous l’avantage majeur est qu’elles nous permettent de réaliser au quotidien un gommage de la peau en douceur, d’où un affinement des couches cornées très compact de notre épiderme. La peau ainsi débarrassée au quotidien de son excès de cellules mortes est beaucoup plus souple, plus lumineuse et notre crème pour le corps sera d’autant plus efficace. Car bien entendu vous ne pouvez éviter cette étape. Nous mettons des vêtements tous les jours pour sortir et nous devons arrêter de lubrifier la surface de notre peau surtout les parties découvertes, comme les jambes et les bras. Les crèmes sont mieux indiquées pour nos peaux, elles sont plus riches et plus onctueuses. Mais en aucun cas, elles ne doivent être trop grasses. Ce n’est pas le « gras » qui hydrate, même s’il permet de maintenir parallèlement la qualité de l’hydratation. Un autre point d’importance, il faut éviter que l’eau de la douche ou du bain soit trop chaude, cela favorise aussi la déshydratation.