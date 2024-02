Guinée : Sékou Jamal Pendessa condamné, mais libéré

Le journaliste et syndicaliste guinéen Sékou Jamal Pendessa a recouvré sa liberté, ce mercredi 28 février 2024. C’est le verdict de son procès en appel qui s’est tenu dans cette journée.

Sékou Jamal Pendessa est désormais libre de ses mouvements. C’est l’issue de son procès en appel qui s’est tenu aujourd’hui à la Cour d’appel de Conakry. Le secrétaire général du Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG) a été certes libéré, mais pas innocenté. Le non-lieu souhaité par ses avocats n’a pas été obtenu. En effet, à l’issue des débats, il a été reconnu coupable du délit de provocation direct à un attroupement non armé, et condamné à trois mois d’emprisonnement dont 1 mois et six jours ferme, soit l’équivalent du temps qu’il a déjà passé en prison. En conséquence, il a été purement et simplement libéré, mais doit payer l’amende de 500 000 francs guinéens déjà prononcée en première instance.

Vers la fin du mouvement de grève ?

La libération de Sékou Jamal Pendessa était le préalable de la motion de grève lancée par les syndicats depuis lundi. Pour ces derniers, le minimum à obtenir des autorités avant toute possibilité de dialogue, était la libération du journaliste. Ceci étant obtenu, on peut supposer que la marche vers le désamorçage de la crise est enclenchée. Après sa libération, Sékou Jamal Pendessa et ses camarades syndicalistes se sont dirigés vers la bourse du travail pour y tenir une réunion. Une concertation pour annoncer la fin de la grève ?

En tout cas, la Fédération syndicale autonome des banques, assurances et microfinances de Guinée (FESABAG), elle, n’a pas attendu les conclusions de cette réunion pour lever sa motion de grève. Tout juste après le verdict du tribunal, l’organisation syndicale a sorti une note pour inviter ses affiliés à reprendre service dès demain. « La FESAGAG félicite l’ensemble des travailleurs des banques, assurances, institutions de microfinances et acteurs de la monnaie électronique pour la grande mobilisation et l’observation effective de la grève du mouvement syndical déclenchée depuis le lundi 26 février 2024 », commence la note. Et elle poursuit : « Nous tenons à vous informer, avec une légitime fierté, qu’à la suite de la satisfaction du préalable (libération du camarade Sékou Jamal Pendessa SG SPPG), le Bureau exécutif national de la FESABAG vous informe de la reprise effective des activités à compter du jeudi 29 février 2024 ».