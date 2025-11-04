Guinée : le Général qui promettait de partir brigue la présidence

Sidoine

Lecture 3 min.
Mamady Doumbouya, président de la Transition de Guinée
Mamady Doumbouya, président de la Transition de Guinée

Le Président de la transition, le Général Mamadi Doumbouya, a officiellement déposé ce lundi son dossier de candidature devant la Cour suprême. Ce geste marque un revirement spectaculaire après qu’il ait pris le pouvoir par un coup d’État en 2021. Il s’était engagé fermement à ne pas se présenter à une quelconque élection et à assurer une simple « transition » vers l’ordre civil.

L’attente est désormais maximale avant que la liste officielle des prétendants ne soit publiée.

Le revirement d’un homme de transition

Lorsqu’il renversa l’ancien président Alpha Condé en septembre 2021, le Général Doumbouya avait fait de son engagement à ne pas briguer de mandat une pierre angulaire de son discours. Pourtant, la promulgation d’une nouvelle Constitution le 26 septembre dernier avait déjà semé le doute dans les esprits. Ce nouveau texte, adopté après un référendum, a notamment allongé le mandat présidentiel de cinq à sept ans et, surtout, a ouvert la voie à une potentielle candidature de l’actuel chef de la transition. En attendant le dernier jour autorisé, le 3 novembre, pour déposer son dossier, les observateurs avaient déjà anticipé ce retournement de situation et annoncé de facto son intention de se maintenir au pouvoir.

Un scrutin rythmé par de nouvelles règles et des cautions élevées

La course à la magistrature suprême est encadrée par des conditions de dépôt de dossier qui ont filtré une grande partie des aspirants. Non seulement les candidats devaient réunir des parrainages difficiles à obtenir, mais ils devaient aussi s’acquitter d’une caution financière de 900 millions de francs guinéens, un montant qualifié de record dans l’histoire du pays. Ces exigences strictes expliquent pourquoi, malgré plus d’une soixantaine de déclarations d’intention, seule une poignée de dossiers, dont celui du Général Doumbouya, devrait être examinée par la Cour suprême avant la date limite du 13 novembre pour la validation finale.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Guinée : Amnesty dénonce les abus de la Soguipah et le silence des autorités face à l’exploitation des travailleurs

Les figures de l’opposition écartées de la course

L’ombre plane sur la légitimité de ce scrutin en raison de l’absence remarquée des principaux leaders de l’opposition historique. Les partis majeurs, notamment ceux de l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo (UFDG), de l’ex-président Alpha Condé (RPG) et de Sidya Touré (UFR), ne présentent aucun candidat. La nouvelle Constitution a servi de barrage légal à ces figures : soit elles dépassent l’âge limite de 80 ans, soit elles ne respectent pas l’obligation de résidence en Guinée du fait de leur exil. D’autres opposants sont soit emprisonnés, soit portés disparus, ce qui laisse le champ libre à une compétition moins diversifiée.

Un casting de candidats déjà enregistré

Ce lundi, avant le dépôt du dossier de Doumbouya, déjà huit candidatures avaient été officiellement soumises. Parmi elles, on retrouve des figures connues comme l’économiste Ousmane Kaba, l’ancien Premier ministre Lansana Kouyaté, ou encore des personnalités issues de l’administration de l’ancien régime, comme Amadou Thierno Diallo et Makalé Camara. La présence du Président de la transition dans ce groupe resserré confirme que l’élection du 28 décembre sera avant tout un test pour la consolidation du pouvoir militaire dans l’ordre civil renouvelé.

Avatar photo
Sidoine observe, écoute et raconte l’Afrique telle qu’elle se vit au quotidien. Sur Afrik.com, il mêle récits, portraits et analyses pour donner chair aux événements et aux débats qui animent le continent
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Tanzanie : Le cauchemar des touristes bloqués dans les aéroports

Tanzanie : Le cauchemar des touristes bloqués dans les aéroports

Des centaines de touristes, dont de nombreux Français, sont restés bloqués plusieurs jours dans les aéroports de Tanzanie après les violences post-électorales qui ont...
Le Président bissau-guinéen, UUmaro Sissoco Embalo

Guinée-Bissau : Campagne tendue sous l’ombre d’un coup d’État déjoué

La campagne électorale s’ouvre en Guinée-Bissau sur fond de tensions politiques et militaires, après un coup d’État déjoué à la veille du scrutin. Douze...
Colonel-Michael-Randrianirina

Madagascar : un pas en arrière pour mieux se relancer ?

L’actualité politique à Madagascar est en pleine ébullition. Moins de trois mois après avoir accédé à la présidence tournante de la Communauté de développement...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES OCTOBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025