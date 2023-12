Guinée : explosion d’un dépôt de carburant à Conakry

La situation est confuse en Guinée après une violente explosion non loin du port de Conakry. Aucun bilan humain n’a pour le moment été fourni, mais l’on compte déjà plusieurs morts.

Une puissante explosion s’est produite dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023 dans un dépôt de carburants à Conakry, en Guinée. L’explosion a été suivie d’un incendie qui a ravagé le quartier de Coronthie, situé à proximité du port. Le bilan humain est encore incertain, mais on craint qu’il y ait de nombreux morts et blessés.

Explosion au quartier Coronthie

L’explosion s’est produite peu après minuit. Elle a été ressentie jusqu’en banlieue de Conakry. La déflagration a été si puissante qu’elle a soufflé des toits et effondré des maisons. Une immense colonne de flammes et de fumée s’est élevée au-dessus de la ville. Les dégâts matériels sont importants. Des dizaines de maisons ont été détruites ou endommagées.

Outre les habitations détruites, des centaines de personnes ont été déplacées. Le bilan humain est pour le moment incertain. Les autorités guinéennes font état de dizaines de blessés, mais on craint qu’il y ait de nombreux morts. Certains témoins parlent de dizaines de décès. Les causes de l’explosion sont encore inconnues. Les autorités ont ouvert une enquête pour en savoir plus. Il est plus probable qu’il s’agisse d’un accident.

La Guinée vers la paralysie ?

Mais la piste d’un acte de sabotage n’est pas non plus écartée. D’autant que le pays pourrait être paralysé après cette explosion. En effet, c’est l’unique dépôt de carburant de la Guinée l’APT, l’African Petroleum terminal, qui a explosé. Une pénurie de carburant est donc à prévoir dans ce pays sous sanctions de la CEDEAO.

Le pays ouest-africain étant déjà confronté à une crise économique et politique. Cette catastrophe ne fera qu’aggraver la situation. Ce lundi matin, les populations sont meurtries et c’est le sauve-qui-peut aux abords du port. Les riverains ont confié à RFI que cela faisait des années qu’ils demandent aux autorités d’installer ce dépôt hors de la ville. En vain.