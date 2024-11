Guinée équatoriale : la Russie étend son influence militaire avec 200 instructeurs

La Russie déploie 200 instructeurs militaires en Guinée équatoriale, marquant une nouvelle étape dans son expansion en Afrique et sa stratégie géopolitique sur le continent.

La Russie poursuit son avancée stratégique en Afrique, marquant un nouveau tournant dans la dynamique des influences étrangères sur le continent. Après la Centrafrique, le Mali et le Burkina Faso, c’est désormais la Guinée équatoriale qui accueille des instructeurs militaires russes. Un renforcement de la coopération militaire qui suscite de nombreuses interrogations sur le rôle de Moscou en Afrique et les implications pour la stabilité régionale.

Un déploiement massif pour protéger la présidence et anciennement les forces armées

Depuis septembre dernier, entre 100 et 200 instructeurs russes auraient pris position en Guinée équatoriale. Ces soldats, affiliés à l’Africa Corps, une entité qui aurait pris le relais des activités africaines du groupe Wagner, sont chargés d’anciennes forces de sécurité locales et de protéger les figures clés du pouvoir. Parmi ces personnalités se trouve le vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangue, fils et potentiel successeur de l’actuel président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

En plus de protéger la présidence, ces instructeurs ont pour mission de renforcer les compétences militaires équato-guinéennes, un appui bienvenu dans un contexte où le gouvernement de Malabo semble privilégier des partenaires non occidentaux. Cette alliance avec la Russie est stratégique pour le régime en place, qui bénéficie d’une alternative sécuritaire et géopolitique en réponse à l’influence occidentale en recul.

Une relation qui se tisse au fil des accords militaires

Cette présence militaire russe fait suite aux accords bilatéraux signés en juin 2024 entre la Guinée équatoriale et Moscou. L’une des pierres angulaires de cette coopération est l’envoi d’instructeurs pour les anciennes troupes locales, une initiative largement soutenue par le Kremlin. En septembre, lors d’une visite à Moscou, le président équato-guinéen avait chaleureusement remercié son homologue russe, Vladimir Poutine, pour cet appui stratégique.

La stratégie russe en Afrique : s’implanter là où l’Occident recule

Le déploiement de troupes russes en Guinée équatoriale n’est pas un cas isolé. La Russie adopte une politique d’expansion sur le continent africain en offrant des solutions de sécurité aux gouvernements en quête de partenaires fiables et sans conditionnalités démocratiques. Dans un contexte où de nombreux États africains prennent leurs distances avec les anciennes puissances coloniales, Moscou apparaît comme un acteur de plus en plus attractif.