Guinée : Cellou Dalein Diallo déterminé à poursuivre la lutte contre le troisième mandat

Alors que les élections législatives du 16 février 2020 pointent à l’horizon, le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) reste déterminé à poursuivre le combat contre la révision constitutionnelle, un projet du Président Alpha Condé pour décrocher un troisième mandat. Lors de l’assemblée générale de son parti, ce 30 novembre 2019, Cellou Dalein Diallo a affirmé que les manifestations se poursuivront jusqu’à ce qu’Alpha Condé renonce à ce projet.

L’Assemblée générale de son parti, l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), ce 30 novembre 2019, a été l’occasion pour Cellou Dalein Diallo d’exprimer sa détermination à faire obstacle au projet de révision constitutionnelle, initié par le Président Alpha Condé pour avoir un troisième mandat, à travers la poursuite des manifestations. Et ce, jusqu’à ce que le Président Alpha Condé renonce à son projet. C’est ainsi qu’il a appelé ses « militants et sympathisants à resserrer les rangs dans la lutte engagée par le FNDC, dont son parti est membre ». Evoquant la question du processus électoral, Cellou Dalein Diallo a dénoncé des manœuvres de sabotage dans les fiefs de l’opposition, par la CENI, qu’il accuse d’être de connivence avec le pouvoir du Président Alpha Condé.

Pour les opérations de révision en cours, dans des propos repris par Guineematin, il affirme qu’elles « se font dans des conditions chaotiques, parce qu’il n’y a aucune organisation. Il y a un sabotage par l’institution chargée d’organiser les élections, la CENI, et le gouvernement de la République, qui devaient veiller à ce que tous les Guinéens puissent s’enrôler et voter. Mais, malheureusement, nous constatons qu’il y a une sainte pagaille partout dans le pays. On empêche les gens de s’enrôler dans les fiefs de l’opposition en disant qu’il n’y a pas de consommables, il n’y a pas de récépissés, la machine est en panne, l’agent est malade. On invente mille difficultés pour empêcher l’opposition de s’enrôler… Malgré ces difficultés, malgré ces conditions difficiles, faites tout pour vous enrôler. Je sais que vous allez vous battre pour vous faire enrôler. L’opposition guinéenne, nous sommes des combattants, on ne va jamais démissionner. Il faut que vous continuiez à vous organiser partout à l’intérieur et à l’extérieur pour vous faire enrôler ».

Les investitures, une équation à mille inconnues

S’agissant des prochaines investitures sur les listes pour l’élection des députés, le Président de l’UFDG redoute qu’une telle opération n’engendre des divergences préjudiciables au parti. Pour éviter un tel scénario, il a sollicité l’aide de tous les militants et responsables du parti, pour que les investitures, qui constituent souvent une équation à mille inconnues, ne soient marquées par des conflits internes. Il affirme dans les colonnes de Guineenews, « pour participer à ces élections, il faut qu’on ait des candidats au niveau uninominal et sur la liste nationale. Vous savez que l’UFDG compte près de 5 millions de militants. Si j’ai sollicité votre assistance, dans une circonscription, la plus grande, tout comme la plus petite, il faudrait qu’on trouve un candidat au poste de député uninominal ».

Pour Cellou Dalein Diallo, « il y en a beaucoup qui le méritent. Vous le savez. Dans toutes les circonscriptions, vous avez 10, 20 parfois 100 et plus, qui méritent d’être députés de l’UFDG, mais on ne désignera qu’une seule personne. Les gens ont envie d’être députés pour contribuer au combat qui se mène à l’Assemblée nationale. C’est légitime. Il y en a beaucoup qui se sont battus depuis 2007, 2008 et qui le méritent. Comment choisir un lorsque vous avez 100, 200 qui le méritent ? C’est un exercice. Nous devons constituer une liste nationale qui a, au total, 76 candidats. 76 places pour 5 millions de militants de l’UFDG. Ce n’est pas facile. C’est sûr que certains seront brimés, parce qu’on ne peut pas trouver un critère qui permette d’être absolument juste parmi les candidats. Donc à l’avance, nous demandons de l’indulgence de nos militants et responsables ».

A lire : Guinée : Alpha Condé solde ses comptes avec ses détracteurs