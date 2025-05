Guinée-Bissau : Umaro Sissoco Embaló explore la Biélorussie, la Russie et le Japon

Le Président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, mettra le cap sur la Biélorussie, la Russie ainsi qu’Osaka, au Japon, du 6 au 10 de ce mois, où il assistera à la journée dédiée au pays à l’Expo 2025.

Du 6 au 10 du mois, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, effectuera une tournée officielle en Biélorussie, en Russie et au Japon. Il participera au Jour de la Victoire à Moscou, puis se rendra à Osaka pour la Journée de la Guinée-Bissau à l’Expo 2025, mettant en avant la culture bijagó avec la mascotte Kabaro.

Sissoco Embaló entame sa visite officielle, entre mardi et mercredi, à Minsk, capitale de la Biélorussie, et participera vendredi 9 aux festivités du Jour de la Victoire à Moscou. Samedi, Embaló sera à Osaka, au Japon, pour participer aux célébrations de la Journée de la Guinée-Bissau à l’Exposition universelle sous le slogan : « Concevoir la société du futur pour nos vies ». La commissaire du pays pour l’Expo, Carlota Sanca, a déclaré que la mascotte de la Guinée-Bissau sera le masque Kabaro, utilisé pendant le Carnaval par l’ethnie Bijagó, l’un des peuples qui conservent encore les rites et les coutumes d’origine guinéenne.

Attirer les investissements et les touristes japonais

Le 14 avril, Carlota Sanca a présenté les objectifs et la composition de la délégation guinéenne qui sera présente à l’Expo 2025, qui se déroulera jusqu’en octobre, ainsi que le format du pavillon du pays, qui présentera de la musique, des produits de tissage et de poterie et montrera également des documentaires vidéo sur le pays. L’objectif de la participation de la Guinée-Bissau à la Japan Expo sera d’attirer les investissements et les touristes japonais pour visiter le pays, selon Sanca.

En octobre 2022, Umaro Sissoco Embalo, président de la Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO à l’époque, a effectué une visite officielle en Russie, suivie d’un déplacement en Ukraine. Ce voyage diplomatique visait à porter un message de paix dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne, déclenchée le 24 février 2022. À Moscou, Embalo a rencontré le président Vladimir Poutine, à qui il a souligné l’urgence de renouer le dialogue avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans l’intérêt de la stabilité mondiale.

Périple en tant que représentant de la CEDEAO

Il a déclaré ne pas se rendre en tant que chef d’État bissau-guinéen, mais en tant que représentant de la CEDEAO, affirmant qu’il était le deuxième dirigeant africain à rencontrer Poutine après Macky Sall, président du Sénégal et de l’Union Africaine à ce moment-là. Après Moscou, Embalo s’est rendu à Kiev pour s’entretenir avec Zelensky. Ce déplacement avait lieu alors que les frappes russes se multipliaient dans l’Est de l’Ukraine, notamment contre des infrastructures énergétiques.

Dans le même temps, la Russie avait imposé la loi martiale dans les régions annexées de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia, accentuant les tensions. Ce double voyage africain visait à réaffirmer l’engagement de l’Afrique pour une résolution pacifique du conflit.