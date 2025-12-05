Guinée-Bissau : huit jours après le putsch, la junte installe ses organes de transition

Maceo Ouitona

Lecture 3 min.
Le Général Horta N'Tam
Le Général Horta N'Tam

Huit jours après son coup d’État, la junte en Guinée-Bissau a annoncé la création d’un Conseil national de transition et d’une Charte censée rétablir la légalité constitutionnelle. Mais ces nouveaux organes, encore opaques dans leur fonctionnement, renforcent surtout l’emprise militaire au pouvoir.

Un peu plus d’une semaine après le coup d’État du 26 novembre, la junte militaire au pouvoir en Guinée-Bissau franchit une nouvelle étape dans l’établissement de son autorité. Le Haut Commandement militaire pour la restauration de l’ordre a rendu publiques, jeudi 4 décembre, des résolutions annonçant la création d’un Conseil national de transition (CNT) et la rédaction d’une Charte de transition. Ces organes sont censés « restaurer la légalité constitutionnelle » dans le pays.

Justification du coup d’État et menaces ethniques

L’armée a profité de ces résolutions pour justifier son intervention armée. Selon les militaires, le coup de force était une obligation face à une situation politique « grave » et à un contexte électoral marqué par des contestations. La junte affirme que ces crispations risquaient de « dégénérer en une guerre civile à caractère ethnique », nécessitant ainsi le changement de « l’ordre constitutionnel par la voie de la force ».

Malgré ces justifications, les critiques internationales et régionales persistent face à ce nouvel épisode d’instabilité en Guinée-Bissau, un pays habitué aux putschs.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Mohammed VI tend la main à Embaló : le roi du Maroc accepte d’accueillir l’ex-Président bissau-guinéen renversé

Les missions du Conseil national de transition

Le Conseil national de transition est présenté comme un organe politique de concertation. Sa mission principale sera de préparer les instruments de la transition et d’exercer un contrôle sur les organes de pouvoir et leurs activités.

Toutefois, les résolutions publiées ne précisent ni la composition, ni les critères de sélection des membres qui siégeront au sein de ce CNT. Cela laisse planer un flou sur l’inclusivité et l’indépendance de ce nouvel organe.

Une Charte ambiguë sur la légalité constitutionnelle

Parallèlement au CNT, l’armée a annoncé la création d’une Charte nationale de transition. L’objectif déclaré de ce texte est de « restaurer la légalité constitutionnelle » en Guinée-Bissau.

Cependant, une contradiction majeure est apparue : le premier article de cette Charte dissout l’actuel Conseil de la magistrature pour toute la durée de la transition. Cette décision s’oppose à l’affirmation de la junte de vouloir préserver le fonctionnement de la justice tel qu’énoncé dans la Constitution, soulevant des interrogations quant à la véritable nature de la « restauration » promise.

Maceo Ouitona
LIRE LA BIO
Maceo Ouitona est journaliste et chargé de communication, passionné des enjeux politiques, économiques et culturels en Afrique. Il propose sur Afrik des analyses pointues et des articles approfondis mêlant rigueur journalistique et expertise digitale
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Le roi du Maroc, Mohammed VI

Mohammed VI tend la main à Embaló : le roi du Maroc accepte d’accueillir l’ex-Président bissau-guinéen renversé

L’exil d’Umaro Sissoco Embaló au Maroc ouvre un nouveau chapitre dans la crise qui secoue la Guinée-Bissau depuis la prise de pouvoir de la...
Cameroun : le gouvernement passe outre le refus familial pour autopsier Ekane

Cameroun : le gouvernement passe outre le refus familial pour autopsier Ekane

La mort en détention d’Anicet Ekane a pris une allure explosive après que le gouvernement camerounais a procédé à une autopsie malgré l’opposition de...
Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso

Sahel : lancement symbolique d’une carte d’identité pour la libre circulation

Le président burkinabè, le Capitaine Ibrahim Traoré, a reçu lundi 3 décembre sa Carte d’identité biométrique de la Confédération des États du Sahel (CIB-AES)....
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES NOVEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025