Guinée : Aboubacar « Toumba » Diakité transféré en soins intensifs

L’état de santé d’Aboubacar Diakité, dit « Toumba », suscite une vive inquiétude en Guinée. L’ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara a été hospitalisé en urgence dans la nuit de dimanche à lundi après un malaise. Cette situation intervient alors qu’il se trouve dans la phase finale de sa peine liée au massacre du 28 septembre 2009.



Condamné à dix ans de réclusion pour crimes contre l’humanité, Toumba Diakité a déjà passé près de neuf années en détention. Son hospitalisation, survenue sous haute surveillance, ravive les tensions autour de ses conditions de détention et du suivi médical dont il bénéficie. Entre communication officielle rassurante et dénonciations de la défense, cet épisode relance le débat sur la gestion de sa fin de peine et sur le respect de ses droits.

Un malaise nocturne et une hospitalisation sous haute surveillance

Selon les informations communiquées par le procureur général près la Cour d’appel de Conakry, Fallou Doumbouya, Toumba Diakité a été victime d’un malaise nécessitant une prise en charge immédiate. Il est actuellement soigné à l’hôpital du camp militaire Samory Touré. Le parquet assure que l’ancien officier bénéficie de « soins intensifs appropriés » et que son état fait l’objet d’un suivi médical rigoureux et permanent. Cette communication officielle vise à rassurer l’opinion publique alors que la santé des détenus politiques et militaires reste un sujet extrêmement sensible en Guinée.

Entre urgence médicale et imbroglio carcéral

L’hospitalisation de Toumba ne manque pas de susciter la réaction vive de ses conseils. Me Paul Yomba Kourouma, l’un de ses avocats historiques, a dénoncé une extraction qu’il qualifie d’« enlèvement » survenue à 4 heures du matin à la prison civile de Coyah. La défense, qui cherche à obtenir une audience avec le ministre de la Justice, conteste depuis plusieurs semaines les conditions de détention de leur client. Ils dénoncent notamment son transfert récent de la maison d’arrêt de Conakry vers celle de Coyah, un déplacement jugé irrégulier et loin des structures médicales adaptées à son suivi.

Les enjeux d’une fin de peine sous tension

Alors que Toumba Diakité a purgé la quasi-totalité de sa condamnation, cet incident médical relance le débat sur son maintien en détention et le respect de ses droits. Ses avocats réclament avec insistance son retour à la prison centrale de Conakry, plus proche de sa famille et de ses médecins habituels. De son côté, le parquet s’est engagé à informer régulièrement les citoyens de toute évolution significative de son bulletin de santé, conscient que le destin de cet homme reste intimement lié à la mémoire douloureuse des événements de 2009 et à la quête de justice en Guinée.