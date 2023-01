Grave accident de la route au Bénin : les mesures prises par le gouvernement

Après le Sénégal, le Bénin vient d’être endeuillé par un grave accident de la route. Le drame s’est produit entre un bus de transport de passagers et un camion. 22 citoyens ont péri sur-le-champ et presque autant sont grièvement blessés. Le gouvernement s’est rapidement mobilisé pour une prise en charge des blessés.

Le Bénin est en deuil, depuis dimanche. La collision entre un bus de transport de passagers et un camion a entraîné la mort d’une vingtaine de passagers du bus et de nombreux blessés graves. Le drame s’est produit dans la ville de Dassa-Zoumè, bourgade située à environ 200 km de Cotonou. Le bus a quitté Parakou, la métropole du Nord-Bénin pour Cotonou alors que le camion évoluait en sens inverse. La collision a provoqué un incendie dans lequel le bus et une vingtaine de passagers ont été calcinés. Des images insoutenables de corps sans vie montrant l’ampleur du drame défilent, depuis hier, sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, la direction générale de Baobab Express, la compagnie propriétaire du bus, a indiqué le chiffre de 22 personnes décédées. Le communiqué précise que le bus avait à bord 40 personnes, dont un chauffeur et une convoyeuse.

Une réaction rapide du gouvernement

Quelques minutes après le drame, le Président béninois a dépêché sur les lieux deux ministres : celui des Infrastructures et des Transports et son homologue de l’Intérieur. Le ministère de la Santé a pris toutes les dispositions pour l’hospitalisation rapide des blessés dans les structures de santé adéquates, dont le Centre national hospitalier universitaire Hubert K. Maga (CNHU-HKM). L’État assurera leur prise en charge intégralement. Accompagné de son collègue des Finances, le ministre de la Santé était dans les hôpitaux qui ont accueilli les blessés.

Dans le même temps, le gouvernement a mis en place une cellule de crise pour rencontrer les parents des victimes. Cette cellule a reçu ces derniers, ce lundi, au Palais des Congrès de Cotonou. D’ores et déjà, le gouvernement a diligenté l’ouverture d’une enquête en vue d’élucider les circonstances de ce drame qui endeuille toute une nation.

L’appel du gouvernement après le grave accident

Le gouvernement a profité de ce drame pour, une fois de plus, exhorter les populations à la prudence dans la circulation. « C’est le lieu, une fois encore, de nous inviter tous à la prudence sur nos routes et à une attitude citoyenne vis-à-vis des forces de sécurité publique ainsi qu’au respect du Code de la route. Nous sommes exhortés, tous citoyens et citoyennes, à participer à la production collective de la sécurité afin que plus jamais une pareille tragédie ne nous ôte nos êtres chers », lit-on dans le communiqué du gouvernement.

De tous côtés, citoyens et politiques de tous bords, de l’intérieur comme de la diaspora, n’ont cessé d’afficher leur marque de sympathie pour les familles des victimes. Ceci à travers des messages de compassion postés ça et là.

