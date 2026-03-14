Grand-Bassam : dix ans après, la Côte d’Ivoire se souvient de l’attaque du 13 mars

Dix ans après l’attaque terroriste qui a frappé la station balnéaire de Grand-Bassam, la Côte d’Ivoire a rendu hommage aux victimes lors d’une cérémonie de commémoration. Autorités, rescapés et familles endeuillées se sont réunis devant le mémorial dédié aux dix-neuf personnes tuées le 13 mars 2016.

La nation ivoirienne s’est figée dans le recueillement ce vendredi 13 mars 2026. Dix ans jour pour jour après le tragique attentat qui a frappé la cité balnéaire de Grand-Bassam, une cérémonie officielle a réuni autorités, rescapés et familles de disparus. Devant le mémorial érigé en hommage aux dix-neuf victimes, le pays a réaffirmé sa résilience face à la violence djihadiste, tout en pansant les plaies d’un traumatisme qui a marqué l’entrée de la Côte d’Ivoire dans l’ère de la menace terroriste globale.

Un carnage de quarante-cinq minutes gravé dans les mémoires

Le 13 mars 2016 reste une date sombre pour cette ville située à quarante kilomètres d’Abidjan. Ce jour-là, trois assaillants armés de fusils d’assaut avaient pris d’assaut les plages et les restaurants fréquentés par des Ivoiriens et des expatriés. En moins d’une heure, la folie meurtrière avait coûté la vie à neuf Ivoiriens et dix ressortissants étrangers de diverses nationalités, dont des Français, un Libanais et une Allemande.

L’attaque, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), se voulait une riposte aux opérations antiterroristes au Sahel et à la coopération sécuritaire entre Abidjan et ses alliés.

La célébration d’un modèle de vie face à l’obscurantisme

Lors de la cérémonie, le ministre d’État Tene Birahima Ouattara a souligné que l’attaque visait l’essence même de l’identité ivoirienne. En frappant Grand-Bassam, les terroristes s’attaquaient à la diversité culturelle, à l’hospitalité légendaire et à la joie de vivre du pays.

Pour les autorités, cet hommage est l’occasion de montrer que la Côte d’Ivoire ne s’est pas laissée intimider. Le maire de la ville, Jean-Louis Moulot, a d’ailleurs insisté sur la force d’une nation qui a su se relever, plus unie que jamais dans son mode de vie pluriel, malgré la cicatrice indélébile laissée par l’événement.

Entre résilience collective et traumatismes persistants

Si le discours officiel se veut rassurant, la réalité sur le terrain est plus nuancée. Pour certains rescapés et anciens employés des hôtels de la côte, la peur n’a jamais totalement disparu. Dix ans plus tard, l’insécurité qui persiste aux frontières nord du pays ravive régulièrement les angoisses de ceux qui ont vécu l’enfer sur la plage.

La fermeture de certains établissements et les séquelles psychologiques rappellent que, si la ville a retrouvé son dynamisme touristique, le chemin de la guérison totale reste long pour les victimes directes du massacre.

Un volet judiciaire pour clore le chapitre de l’impunité

Sur le plan légal, la Côte d’Ivoire a tenu à marquer sa détermination par une réponse judiciaire ferme. À ce jour, dix individus ont été condamnés à la prison à perpétuité pour leur implication dans l’organisation et l’exécution de cet acte terroriste. Parmi eux, six ont été jugés par contumace.

Cette condamnation à vie symbolise la volonté du pays de ne laisser aucun crime de cette nature impuni, tout en renforçant son arsenal sécuritaire pour éviter que le scénario de Grand-Bassam ne se reproduise sur son territoire.