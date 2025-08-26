Ghana en deuil : Daddy Lumba s’éteint, laissant un vide immense dans le highlife africain

Un mois après la disparition de la légende du highlife ghanéen, l’émotion reste vive et les hommages continuent d’affluer pour Charles Kwadwo Fosu, plus connu sous le nom de Daddy Lumba, décédé le 26 juillet 2025 à l’âge de 60 ans.

Charles Kwadwo Fosu, plus connu sous le nom de Daddy Lumba, est décédé à l’âge de 60 ans à l’hôpital Bank d’Accra. La nouvelle a plongé le Ghana et les mélomanes d’Afrique de l’Ouest dans une profonde tristesse. En effet, Daddy Lumba incarnait l’âme musicale du Ghana. Sa carrière, qui s’étend sur plus de trois décennies, a redéfini le genre highlife avec plus de 30 albums et des tubes intemporels tels qu’Aben Wo Ha, Theresa, Yentie Obiaa, et Playboy.

Des funérailles d’État promises par la présidence

L’ampleur de la perte n’a pas échappé aux plus hautes autorités du pays. Le président John Mahama s’est engagé à assurer que l’artiste obtienne « un enterrement digne« , selon Philip Appiah-Kubi, manager de longue date du défunt musicien.

« Je connais le type d’amour que le président actuel H.E. John Dramani Mahama a pour l’industrie créative et le type de relation qu’il entretenait avec Daddy Lumba« , a souligné Appiah-Kubi. Le président lui-même a rendu un hommage poignant, déclarant que « le génie musical inégalé de Lumba a fourni la bande sonore de nos vies, nous portant à travers diverses phases de la vie« .

Un boom spectaculaire sur les plateformes de streaming

La disparition de l’icône a provoqué une vague d’émotion mesurable jusque dans les chiffres de streaming. Le jour de sa mort, la ballade intemporelle de Lumba « Makra Mo » a connu une augmentation de 2 513% des écoutes sur Spotify par rapport au jour précédent.

Cette chanson, « longtemps associée aux mémoriaux et à la réflexion spirituelle », avec « sa méditation hantante sur la mortalité, le destin et les adieux, l’a maintenue en tête des classements de streaming ghanéens depuis lors ».

D’autres classiques ont également connu des résurgences similaires : « Adaka Teaa », son duo avec Ateea Tina qui questionne la valeur du matérialisme face à la mort, a enregistré une augmentation de 1 412% des écoutes, tandis que « Ankwanoma« , un portrait poignant de la solitude et de l’endurance émotionnelle, a grimpé avec un pic de 1 017%.

L’industrie musicale ghanéenne rend hommage à sa manière. Nana Acheampong, son ancien partenaire des Lumba Brothers, a sorti une chanson hommage intitulée « Due K. Fosu » le 21 août 2025.

« Dans le domaine de la musique ghanéenne, peu de noms brillent aussi fort que mon frère« , a écrit Acheampong, qualifiant la chanson hommage d' »émouvante » et précisant qu’elle servirait de « tribut créatif qui encapsule l’essence de notre lien et l’impact de sa musique sur les générations« .

Des obsèques nationales attendues

La famille a annoncé que l’observation de deuil d’une semaine aura lieu le 30 août 2025 à Accra, précisément au Stade Sportif de l’Université du Ghana (Stade Sportif de Legon), à partir de 7h du matin.

Les funérailles proprement dites auront lieu à Kumasi, conformément aux souhaits de l’Asantehene Otumfuo Osei Tutu II et de la famille royale Ekuona de Nsuta Abusuapanyin. Cette décision honore les racines ashanti de l’artiste, né à Nsuta dans la région d’Ashanti.

L’impact de Daddy Lumba dépasse largement les frontières musicales. En 2025, sa chanson « Mpempem Do Me » a été incluse dans une playlist exclusive Apple Music organisée par le roi Charles III du Royaume-Uni pour le Jour du Commonwealth, la chanson se classant septième sur 17 chansons dans la playlist « the kings music room » du roi Charles III sur Apple Music.

Ironiquement, Daddy Lumba préparait sa retraite musicale. Selon le producteur de disques ghanéen Kaywa, Lumba travaillait sur un dernier album avant sa retraite de l’industrie musicale. L’album aurait exploré différents genres, notamment le reggae roots, l’amapiano, l’afrobeats et le highlife.

Bien que sa voix se soit tue, la musique de Daddy Lumba continue de résonner à travers les foyers, les playlists et les cœurs. Son héritage vit maintenant dans le rythme de la vie quotidienne.