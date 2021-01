George Weah : « Ronaldo n’est pas le meilleur du monde »

La star portugaise de la Juventus, Cristiano Ronaldo, n’est « pas le meilleur du monde », selon l’ancien vainqueur du Ballon d’Or George Weah et actuel président de la République du Liberia.

Si CR7 est considéré comme une source d’inspiration pour les autres autres, tout comme l’attaquant suédois du l’AC Milan Zlatan Ibrahimovic, qui a l’air de retrouver ses jambes de 20 ans en Italie, la star portugaise de la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo, 35 ans, n’est « pas le meilleur du monde », selon l’ancien vainqueur du Ballon d’Or, George Weah, et actuel président de la République du Liberia.

La légende des Rossoneri, George Weah, est un grand fan de l’énigmatique Suédois et en même temps du quintuple vainqueur du Ballon d’Or Cristiano Ronaldo, et pense que la longévité des deux signifie qu’ils peuvent rester au sommet pendant encore un certain temps. « Ibra est fort et confiant, mais il y a plus derrière cela », a dit le Président George Weah, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

« Milan l’a signé parce qu’il peut être très utile pour les jeunes joueurs. C’est un exemple et une inspiration pour eux. Il est toujours concentré et il donne tout pour sa passion. Si vous travaillez dur et que vous ne perdez pas votre passion, l’âge n’est qu’un chiffre. Pensez à Pietro Vierchowod, Franco Baresi ou Paolo Maldini, ils ont tous joué à haut niveau jusqu’à presque 40 ans », a-t-il indiqué.

« Ronaldo témoigne également de la façon dont la combinaison de travail acharné et de passion peut apporter des résultats inattendus. Il n’est pas le meilleur au monde, mais il s’est tellement entraîné pour devenir le meilleur. Je suis fan de Ronaldo, car il est resté humble et il a mérité tout ce qu’il a accompli. Il s’est battu pour en arriver là où il est maintenant », indique George Weah.

Après 18 journées de championnat et avec un match de moins, Ronaldo et la Juve ont glissé à la 5ème place de l’élite italienne, à 10 points du Milan AC. Dans le cadre de la 19ème journée, l’AC Milan affronte l’Atalanta, ce samedi (17h00 GMT), tandis que la Juve va en découdre avec Bologne, dimanche (11h30 GMT).