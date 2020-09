Ronaldo : les aveux de Modric

Le vice-champion du monde croate, Luka Modric, a fait des aveux de taille sur son ancien coéquipier, Cristiano Ronaldo, qui a interrompu son contrat avec le Real Madrid, durant l’été 2018. De quoi s’agit-il ?

Durant l’été 2018, l’international portugais Cristiano Ronaldo quittait le Real Madrid pour tenter sa chance sous de nouvelles couleurs : la Juventus. Deux années se sont écoulées entretemps, avec beaucoup de zones d’ombre, notamment, la vie du club madrilène, après le départ de CR7.

C’est justement sur cette question essentielle, notamment après deux saisons passées sans la star portugaise, que Luka Modric fait des aveux sur les réalités vécues au sein de l’équipe, après le départ du Portugais, Cristiano Ronaldo. Selon le vice-champion du monde croate, le Real Madrid joue davantage en équipe depuis que Cristiano Ronaldo.

« Sans Cristiano, nous avons besoin de nous adapter et de jouer davantage en équipe. Nous jouions en équipe avec lui, mais quand les choses ne vont pas bien, il faut que quelqu’un vous apporte un peu de magie et c’est ce qu’il faisait tout le temps », a indiqué Modric, parlant de l’ami du champion marocain de Kick-boxing, Badr Hari.

Dans un entretien accordé au journal The Times, et repris par la quasi-totalité de la presse mondiale, Luka Modric reconnaît que « sans lui, nous avons plus joué en équipe pendant deux ans. Nous sommes plus compacts. Nous sommes plus unis sur le terrain et c’est notre plus grande qualité, de ne pas dépendre d’un seul joueur ». Des acquis réalisés, par ailleurs, après le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juve.

A noter que tout récemment, Ronaldo a chauffé la Toile, dans un premier temps alors qu’il a été filmé en train de danser, avec sa compagne Georgina Rodriguez, au rythme de la chanson mondiale Jerusalema. Ensuite, CR7 a attiré les projecteurs sur sa personne en inscrivant son 100ème but en sélection.