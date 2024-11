Gazo s’attaque à Bobby Shmurda !

Leur collaboration a de quoi faire rêver tout fan de rap, mais Gazo et Bobby Shmurda sont, semble-t-il, loin d’être réunis sur un même morceau. D’ailleurs, le rappeur français a fait part, récemment, de la raison qui pourrait expliquer la non-collaboration entre les deux artistes. Des confidences inattendues de la part de Gazo lors d’une interview avec « CKO » où il fait part de son ressenti lorsqu’il a rencontré l’emblématique artiste américain, Bobby Shmurda.

Après un passage apprécié en studio avec Bobby Shmurda, le niveau artistique affiché par le rappeur américain a beaucoup moins été du goût de son compère français. A en croire Bramsou, c’est à un autre Bobby Shmurda qu’il a eu à faire face, bien loin de l’artiste chaud bouillant qui faisait plier le rap US il y a de cela quelques années déjà.

Bobby Shmurda est « éteint » …

« J’aime beaucoup les rappeurs US, mais après, je suis conscient que certains ne sont plus ce qu’ils étaient. […] Même moi quand je l’ai vu, c’est pour le délire. C’était plus, un bon délire. Ça me fait plaisir de le voir », confie Gazo. L’occasion s’était donc présentée au rappeur français de partager un studio avec un compère américain qu’il apprécie énormément.

« Quand j’ai vu, j’ai dit, mais non. C’est toi, tu lui donnes de la force », révèle son interlocuteur. « J’étais déjà dans ce mode, vas-y c’est pour le délire », a conclu Gazo qui, récemment fait beaucoup parler de lui. Il a en effet produit un morceau avec une figure du rap US, en la personne d’Offset. Les deux artistes ont collaboré sur le morceau, « Apocalypse », qui devrait figurer sur l’album de l’artiste français dont la sortie est prévue le 29 novembre prochain. Un clip a d’ailleurs été réalisé mais qui aura été marqué par des échauffourées. Toutefois, cet incident ne devrait avoir aucun impact sur la parution du clip, encore moins du projet de Gazo.