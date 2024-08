Gambie : un ex-général des escadrons de la mort de Yahya Jammeh sous les verrous

L’ex-général Bora Colley, ancien membre des redoutés « Junglers » de Yahya Jammeh, a été arrêté en Gambie. Cela marque un pas décisif vers la justice pour les crimes du régime.

En Gambie, un événement inattendu secoue l’opinion publique. L’ex-général de brigade Bora Colley, membre présumé de l’unité paramilitaire tristement célèbre des « Junglers », a été arrêté après s’être volontairement rendu à la police militaire. Cette arrestation marque un tournant significatif dans les efforts de la Gambie pour faire face aux sombres épisodes de son passé, liés au régime de l’ex-dictateur Yahya Jammeh.

Sous le régime de Yahya Jammeh, les « Junglers » étaient une unité paramilitaire redoutée, créée pour exécuter des ordres d’assassinats illégaux, semant ainsi la terreur parmi la population et réprimant violemment toute opposition. Le général Bora Colley est soupçonné d’avoir joué un rôle crucial au sein de cette unité, devenue synonyme de répression sanglante.

ALLEGED JUNGLER BORA COLLEY TURNS HIMSELF IN What next as another Jammeh ‘hitman’ returns?#readmoreherehttps://t.co/ofpW3OA3xF pic.twitter.com/xtGifbT0pD

— The Standard News Gambia (@standardgambia) August 12, 2024