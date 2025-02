Gabon : vers la fin des délestages grâce à un accord avec Karpowership

Face à une crise énergétique persistante, le Gabon a signé un nouvel accord de fourniture d’électricité avec la société turque Karpowership. Cette initiative vise à injecter 70 MW supplémentaires dans le réseau national et répondre ainsi aux besoins croissants en énergie, notamment dans le Grand Libreville.

L’accord, conclu sous l’impulsion du président de la transition et validé par plusieurs membres du gouvernement, marque une renégociation du contrat initialement jugé trop coûteux et déséquilibré. Il repose désormais sur une tarification plus avantageuse et une meilleure répartition des responsabilités. En intégrant une option de conversion au gaz naturel liquéfié (GNL), il s’inscrit également dans une dynamique de transition énergétique.

Une solution d’urgence pour pallier les coupures d’électricité

Les délestages fréquents qui affectent les habitants du Gabon, et en particulier Libreville, ont révélé les défaillances des infrastructures énergétiques nationales. Le ministre de l’Énergie, Séraphin Akure-Davin, a souligné que l’accord avec Karpowership constitue une réponse immédiate à cette urgence, bien que la stabilisation du réseau reste un projet à long terme.

Les centrales électriques flottantes de Karpowership, déjà en place depuis mai 2024, fonctionnent principalement au fuel lourd et au gasoil, deux combustibles polluants et coûteux. Toutefois, le gouvernement assure que la transition vers une énergie plus propre est envisagée, avec l’objectif de basculer vers le gaz naturel dans un avenir proche.

Une avancée, mais des interrogations persistent

Si cet accord apporte un soulagement aux Gabonais, des questions subsistent sur la viabilité à long terme de cette solution. La fiabilité de l’énergie produite par ces bateaux-usines et son impact environnemental suscitent des débats. Par ailleurs, bien que le gouvernement assure qu’aucune hausse des tarifs de l’électricité ne soit prévue, la question de la soutenabilité financière de ce dispositif reste en suspens.

Dans cette optique, l’exécutif gabonais mise sur le développement de nouvelles infrastructures énergétiques, notamment hydroélectriques, pour renforcer durablement l’approvisionnement électrique du pays. Cet accord avec Karpowership constitue donc une étape clé, mais il ne résoudra pas à lui seul les problèmes structurels du secteur énergétique gabonais.