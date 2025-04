Gabon : lancement des travaux de l’aéroport international d’Andem

Après plus d’une décennie d’attente, le Gabon concrétise enfin l’un de ses projets les plus ambitieux : l’aéroport international d’Andem. Située à 60 kilomètres de Libreville, cette nouvelle infrastructure vise à désengorger la capitale et à moderniser le transport aérien national.

Elle constitue un levier stratégique pour renforcer l’attractivité économique du pays et dynamiser les échanges régionaux.

Un projet en gestation depuis 2010

L’annonce de l’aéroport international d’Andem remonte à 2010. Initialement, ce projet était conçu pour remplacer l’aéroport international Léon Mba de Libreville, vieillissant et saturé par l’urbanisation grandissante de la capitale. Toutefois, en 2014, faute de financements et de priorités gouvernementales axées sur la modernisation de l’aéroport existant, le projet a été mis en veille. Il a fallu attendre 2023 pour qu’il soit relancé sous l’impulsion du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a ordonné la reprise des études techniques et la mobilisation des financements.

Un aéroport stratégique pour la région

Situé à 60 kilomètres de Libreville, l’aéroport d’Andem est conçu pour doter le Gabon d’une infrastructure moderne et conforme aux normes internationales. Son objectif principal est d’accompagner la croissance du trafic aérien national et international et de faciliter le transport des passagers et des marchandises. Le projet vise également à désencombrer Libreville. Il ambitionne de soutenir le développement économique régional en renforçant les connexions commerciales avec les autres pays africains et les partenaires internationaux.

Un investissement de 362 millions de dollars

Le coût total du projet est estimé à 362 millions de dollars. Selon les autorités, il sera financé via un modèle de partenariat public-privé. Si les travaux ont été attribués au groupe français Ebomaf, certaines sources évoquent également un intérêt marqué des investisseurs turcs. Les détails sur la répartition des financements et le rôle des différents partenaires restent toutefois à préciser.

Une ambition logistique et commerciale

Outre le transport de passagers, l’aéroport d’Andem ambitionne de devenir un hub logistique et commercial en Afrique centrale. Son infrastructure moderne devrait attirer davantage de compagnies aériennes. Elle devrait également favoriser les investissements dans le secteur du fret, du tourisme et de la logistique. Une vision qui s’inscrit dans la volonté du Gabon de diversifier son économie et de se positionner comme un acteur clé du transport aérien dans la sous-région.

Malgré l’enthousiasme suscité par le démarrage des travaux, plusieurs défis restent à surmonter. Le respect des délais de construction sera déterminant pour éviter de nouveaux retards.