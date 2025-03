Gabon : une souveraineté pétrolière renforcée avec le rachat de Tullow Oil et SMP Afrique

Le Gabon poursuit sa stratégie de reprise en main de son secteur pétrolier.

Après l’acquisition d’Assala Energy en 2023, l’État gabonais vient d’annoncer le rachat de Tullow Oil Gabon et de la Société de maintenance pétrolière (SMP Afrique). Une démarche qui s’inscrit dans la volonté du président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, de renforcer la souveraineté économique du pays.

Une prise de contrôle progressive du secteur pétrolier

Le Gabon a longtemps dépendu de compagnies étrangères pour l’exploitation de ses ressources pétrolifères. Mais depuis quelques années, Libreville a amorcé un tournant stratégique en récupérant progressivement le contrôle de son or noir. Le rachat de Tullow Oil Gabon, qui produisait jusqu’à 12 000 barils par jour, représente une avancée majeure dans cette dynamique. Avec cette acquisition, la production pétrolière nationale passe de 70 000 à 82 000 barils quotidiens, renforçant ainsi les revenus de l’État.

L’opération de rachat a été menée par la Gabon Oil Company (GOC), la société nationale des hydrocarbures. Cette dernière consolide ainsi son emprise sur le secteur, en absorbant 100 % des actifs de Tullow Oil Gabon pour un montant de 300 millions de dollars (181 milliards de FCFA). Un investissement qui marque une nouvelle étape vers la nationalisation du secteur pétrolier et la réduction de la dépendance à l’égard des multinationales.

Le renforcement des capacités techniques avec SMP Afrique

Outre Tullow Oil, le Gabon a également fait l’acquisition de SMP Afrique, une entreprise française spécialisée dans la maintenance et le forage pétrolier. Cette décision vise à doter le pays d’un savoir-faire technique accru et à assurer une meilleure gestion des infrastructures pétrolières. En intégrant SMP Afrique sous le giron de la GOC, le Gabon se donne les moyens d’une exploitation pérenne et efficace de ses ressources.

Ces acquisitions s’inscrivent dans un projet plus large de redynamisation de l’économie nationale. En renforçant sa souveraineté pétrolière, l’État gabonais aspire à mieux contrôler ses revenus et à assurer une répartition plus équitable des richesses issues de l’or noir. Cette stratégie pourrait également attirer de nouveaux investisseurs et stimuler le développement d’infrastructures locales.

Avec ces rachats stratégiques, le Gabon envoie un message clair : celui d’une volonté d’indépendance énergétique et d’une gestion plus souveraine de ses ressources naturelles.