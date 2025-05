Le Gabon entre douleur et doutes après le retour de la dépouille d’Aaron Boupendza

Libreville a accueilli ce 26 mai la dépouille d’Aaron Boupendza, star de la sélection gabonaise, mort tragiquement en Chine à 28 ans. Si les autorités chinoises évoquent un suicide, les doutes persistent au Gabon, où les hommages populaires se mêlent à une exigence de vérité. Une nation endeuillée pleure son héros, foudroyé au sommet de sa carrière.

Ce lundi 26 mai 2025, Libreville a accueilli dans une atmosphère lourde de tristesse la dépouille d’Aaron Boupendza, star du football gabonais tragiquement décédée à l’âge de 28 ans en Chine. L’attaquant vedette des Panthères, décédé le 16 avril à Hangzhou après une chute du 11e étage de son immeuble, a reçu un hommage solennel à l’aéroport Léon-Mba, en présence d’autorités, de coéquipiers et d’anonymes inconsolables.

Une nation en larmes pour son numéro 9

La scène était poignante. Le cercueil d’Aaron Boupendza, porté par ses proches, a été accueilli par une foule dense et silencieuse. À l’aéroport, la ministre des Sports Armande Longo, des anciens responsables du ministère et plusieurs figures du football national, comme André Poko et Axel Méyé, ont rendu un dernier hommage à celui qui avait fait rêver toute une génération. Les yeux rougis de Nadège, lycéenne venue lui dire adieu, traduisent une douleur collective : « Il représentait tant pour nous, la jeunesse, l’espoir, la réussite… » confie-t-elle, la voix brisée.

Natif du Gabon et formé au CF Mounana, Boupendza avait conquis les terrains d’Europe, du Moyen-Orient, des États-Unis et de Chine. Avec 35 sélections et 8 buts en équipe nationale, il restera dans les mémoires pour ses prestations décisives, notamment à la CAN 2021 au Cameroun, où son but face aux Comores avait soulevé une vague d’enthousiasme. En club, il avait brillé en Turquie avec Hatayspor, terminant meilleur buteur de la Süper Lig, avant de poursuivre sa carrière à Al-Arabi, Cincinnati FC, et plus récemment au Zhejiang FC, où il avait inscrit 18 buts en 39 matchs.

Un décès troublant, des réponses attendues

Les circonstances de sa mort continuent d’interroger. Selon les autorités chinoises, il s’agirait d’un suicide, mais cette version peine à convaincre au Gabon. « Je ne comprends pas, et personne ne comprend sa mort », lâche un supporter effondré. Des doutes subsistent, et les rumeurs prolifèrent sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, il est urgent que la lumière soit faite de manière transparente. La douleur est d’autant plus vive que Boupendza incarnait l’espoir, l’ascension fulgurante et la réussite à l’international.

Le cortège funéraire a conduit la dépouille vers la commune d’Owendo, où elle est conservée avant les cérémonies officielles. Le gouvernement gabonais a promis des funérailles nationales à la hauteur de l’héritage laissé par Aaron Boupendza. Tandis que les Panthères se préparent pour les prochaines éliminatoires, les supporters espèrent un geste symbolique de la sélection pour honorer sa mémoire.