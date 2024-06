Le Gabon se prépare à franchir une étape clé dans la modernisation de son administration publique grâce à un investissement massif de 41 milliards de FCFA, débloqué par la Banque mondiale.

Cet investissement, fruit de longues négociations menées par le ministre de l’Économie numérique, le général Bonjean Rodrigue Mbanza, marque le début d’une transformation numérique ambitieuse baptisée « Gabon Digitale ».

Des ambitions claires pour une administration efficiente

Le projet « Gabon Digitale » vise à révolutionner l’administration publique gabonaise en adoptant des technologies de pointe. Parmi les initiatives prévues, la construction d’un data center ultramoderne, le développement d’applications numériques et la réhabilitation du Réseau connecté des administrations du Gabon (RAG). L’objectif est de rendre les services publics plus accessibles, transparents et efficaces.

Surmonter les défis pour une mise en œuvre réussie

Malgré les retards administratifs et les obstacles juridiques, notamment les examens par le Conseil d’État, le projet a su éviter les écueils grâce à des négociations stratégiques. Le général Mbanza a assuré à la Banque mondiale que tous les obstacles seraient levés pour faciliter l’exécution du programme. Cette assurance a été déterminante pour le déblocage imminent des fonds nécessaires.

La digitalisation de l’administration gabonaise n’est pas seulement une question de modernisation, mais aussi d’inclusivité. Le projet vise à réduire les inégalités d’accès aux services publics, en particulier pour les groupes les plus vulnérables. En outre, des mesures seront prises pour renforcer la protection des données et améliorer la cybersécurité, garantissant ainsi la confidentialité et la sécurité des informations des citoyens.

Les bénéfices attendus de la digitalisation

Les avantages de cette transformation numérique sont multiples. Elle promet d’optimiser les processus administratifs, de réduire les délais de traitement des dossiers et d’améliorer l’expérience utilisateur pour les citoyens. De plus, elle devrait stimuler la croissance économique en créant de nouvelles opportunités dans le secteur des technologies de l’information.

Former pour un avenir numérique

Un aspect important du projet « Gabon Digitale » est la formation. Il est essentiel que les fonctionnaires soient formés à l’utilisation des nouveaux outils numériques. Cela garantira non seulement une adoption efficace de ces technologies, mais aussi leur utilisation optimale au service du public.

Le Gabon se positionne ainsi comme un des pionniers en Afrique dans la digitalisation de l’administration publique. Ce projet ambitieux est une opportunité de dynamiser la croissance économique, de réduire la pauvreté et d’améliorer la vie des Gabonais. Avec l’appui de la Banque mondiale, le Gabon montre la voie d’une transformation numérique qui pourrait servir de modèle à d’autres pays du continent.