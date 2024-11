Free Sénégal fait peau neuve et devient YAS

Le paysage des télécommunications au Sénégal évolue. L’opérateur Free Sénégal a officiellement changé de nom pour devenir YAS. Ce changement de marque intervient après qu’Axian Telecom a acquis 40 % supplémentaires des parts de Free Sénégal, portant ainsi sa participation totale à 80 %. Sous la direction de l’entrepreneur malgache Hassanein Hiridjee, Axian Telecom consolide sa position sur le continent africain, où il est déjà implanté dans plusieurs pays.

Ce rebranding, au-delà d’un simple changement d’appellation, reflète une vision stratégique. YAS, qui signifie « facile » en wolof, incarne l’ambition de l’opérateur de rendre les services télécoms plus accessibles, intuitifs et adaptés aux besoins des consommateurs sénégalais. Cette refonte marque également une volonté de simplification et de proximité, en réponse à l’essor rapide de la digitalisation dans le pays.

YAS aspire également à jouer un rôle clé dans la transformation numérique du Sénégal, avec un accent mis sur l’innovation technologique et l’amélioration continue de l’expérience utilisateur. Ce repositionnement s’inscrit dans une stratégie plus large menée par Axian Telecom pour renforcer ses opérations sur l’ensemble du continent.

Axian Telecom : une expansion panafricaine

Le passage de Free Sénégal à YAS est une nouvelle étape dans l’expansion d’Axian Telecom, un groupe panafricain spécialisé dans les infrastructures numériques et les services de télécommunication. L’acquisition récente de 40 % supplémentaires des parts de Free Sénégal témoigne de la volonté d’Axian de prendre le contrôle stratégique de ses filiales. Désormais propriétaire à 80 % de l’opérateur sénégalais, le groupe ambitionne d’unifier ses activités sous une marque forte et cohérente à l’échelle du continent.

Dirigé par Hassanein Hiridjee, Axian Telecom s’est imposé comme un acteur de premier plan en Afrique. Outre le Sénégal, le groupe est actif dans plusieurs pays, Tanzanie, Madagascar, Togo, Comores… où il investit massivement dans le développement des infrastructures numériques pour accompagner la transformation des économies locales.

Les enjeux de cette transformation

La transformation de Free Sénégal en YAS s’accompagne de nombreux défis et opportunités pour l’opérateur :

Renforcer sa notoriété : Le nouveau nom et l’identité visuelle visent à consolider la marque face à une concurrence accrue dans le secteur.

Améliorer les services : YAS ambitionne de proposer des solutions plus personnalisées et performantes, notamment en matière de data et de digitalisation.

Contribuer à la transformation numérique : L’opérateur souhaite jouer un rôle moteur dans le développement de l’économie numérique au Sénégal, notamment via des investissements dans les infrastructures et des innovations technologiques.

Le succès de cette transformation dépendra toutefois de la capacité de YAS à tenir ses promesses en matière d’innovation et de qualité de service.