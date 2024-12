Fraternité Matin : 60 ans d’histoire et d’innovation

Depuis sa création le 9 décembre 1964, le journal ivoirien Fraternité Matin à traversé les époques. Il est devenu un témoin privilégié des grandes heures de l’histoire de la Côte d’Ivoire. En célébrant ses 60 ans, ce quotidien public ouvre une nouvelle page, tournée résolument vers l’innovation technologique et la préservation de son riche patrimoine.

Retour sur cet anniversaire exceptionnel, entre hommage au passé et projection dans l’avenir.

Une mémoire vivante de la Côte d’Ivoire indépendante

Avec 17 983 numéros publiés depuis son lancement, Fraternité Matin est bien plus qu’un journal. Il est une archive vivante de la Côte d’Ivoire. Dans les sous-sols de ses locaux, des milliers d’exemplaires d’époques révolues sont soigneusement conservés. Parmi les trésors conservés figure le tout premier numéro imprimé en 1964, qui célèbre la naissance du journal avec une photo du président Félix Houphouët-Boigny. On y trouve également l’édition de 1993, marquée par le décès du « père de la Nation ».

Numérisation : sauver un patrimoine fragile

Pour faire face à l’usure du temps et aux risques tels que les dégâts des eaux, le journal s’est lancé dans une ambitieuse numérisation de ses archives. Entre juillet 2023 et juin 2024, ce sont près de 900 000 pages dont les éditions papier jusqu’en 2005, qui ont été digitalisées. La photothèque et d’autres publications disparues, comme Ivoire Dimanche, bénéficient également de ce traitement.

Un anniversaire sous le signe de l’innovation

Pour célébrer ses 60 ans, Fraternité Matin a organisé un colloque international sur le thème « Journalisme et multimédia à l’ère de l’Intelligence artificielle ». Des experts africains et internationaux ont débattu des opportunités offertes par l’IA. Ils ont évoqué l’automatisation des tâches répétitives, tout en présentant les risques liés aux fake news et aux deepfakes.

Le concept de « Média 5.0 », présenté par Kamal El Alami du groupe Le Matin au Maroc, propose une collaboration harmonieuse entre humains et technologies. Il renforce les capacités journalistiques sans remplacer les professionnels.

Défis et perspectives pour la presse ivoirienne

Malgré ses avancées, Fraternité Matin doit relever des défis majeurs. La confiance du public face à la désinformation, la modernisation des infrastructures et l’adaptation aux nouvelles législations sont au cœur des préoccupations. Cependant, des partenariats stratégiques, comme celui avec Le Matin du Maroc, ouvrent la voie à une presse africaine résiliente. Celle-ci parvient à allier innovation et indépendance.