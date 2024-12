Côte d’Ivoire : l’archevêque Ignace Bessi Dogbo porté au rang de Cardinal

Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque d’Abidjan, a été nommé cardinal par le pape François, une élévation marquante pour la Côte d’Ivoire et l’Afrique de l’Ouest. Son engagement pour la réconciliation et la paix fait de lui un symbole d’espoir pour son pays.

La Côte d’Ivoire célèbre un événement marquant : la nomination de Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque d’Abidjan, au rang de cardinal par le pape François. À 63 ans, cet homme de foi, connu pour son engagement en faveur de la réconciliation et de la paix, devient un symbole d’espoir pour son pays et pour l’Afrique de l’Ouest. Retour sur une nomination pleine de sens.

Une élévation inattendue au rang de cardinal

Le 7 décembre 2024, Ignace Bessi Dogbo a été créé cardinal au Vatican. Ce fut une surprise pour beaucoup, notamment parce que son précédent à la tête de l’archevêché d’Abidjan est encore cardinal électeur. Cette nomination souligne l’importance accordée par le pape François à l’engagement de l’archevêque pour des valeurs telles que le pardon et la cohésion sociale.

Dès le lendemain de sa nomination, Monseigneur Bessi Dogbo a participé à une messe solennelle en la Basilique Saint-Pierre, célébrant l’Immaculée Conception aux côtés du pape.

Un message de pardon et de réconciliation

Ignace Bessi Dogbo est bien plus qu’un homme d’Église : il est un fervent défenseur de la paix. Depuis des années, il prône la libération des prisonniers politiques liés à la crise post-électorale de 2010-2011. Ce message de pardon a marqué les esprits et reste pertinent à l’approche des élections de 2025, une période souvent tendue en Côte d’Ivoire. Pour les fidèles de la cathédrale Saint-Paul à Abidjan, cette élévation est une bénédiction. Georges, un paroissien, déclare avec conviction

Un espoir pour l’Afrique de l’Ouest

La nomination de Mgr Bessi Dogbo au rang de cardinal dépasse les frontières ivoiriennes. Elle est perçue comme une reconnaissance pour l’Afrique de l’Ouest, une région souvent oubliée dans les sphères ecclésiastiques. Avec cette nomination, le Vatican envoie un signal fort de soutien à une région en quête de stabilité.

Récemment reçu par le président Alassane Ouattara, Ignace Bessi Dogbo s’est engagé à prier pour la paix et le développement du pays. Ce rôle de médiateur et de bâtisseur de ponts entre les différentes communautés ivoiriennes prend désormais une dimension internationale. Les attentes envers le nouveau cardinal sont immenses, mais il peut compter sur la ferveur et le soutien de ses fidèles.