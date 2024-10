Abidjan endeuillée par l’effondrement d’un immeuble : la série noire continue en Côte d’Ivoire

En Côte d’Ivoire, un nouvel effondrement d’immeuble en construction a frappé la capitale économique. Le 13 octobre 2024, dans la commune d’Attécoubé à Abidjan, un bâtiment de trois étages s’est effondré, provoquant la mort d’au moins une personne et laissant de nombreuses victimes potentiellement coincées sous les décombres. Cet incident, qui survient dans le quartier dense d’Abobo Doumé, est le sixième effondrement en seulement quatre mois dans le pays.

Le bâtiment a basculé sur des habitations situées en contrebas, prenant au piège plusieurs résidents. « J’ai entendu un bruit sourd, comme celui d’un gros camion. Ensuite, tout s’est enchaîné très vite, et l’immeuble était déjà tombé… Cela nous inquiète forcément, car il y avait des gens dans les maisons en contrebas », a raconté à RFI une riveraine. Heureusement, une partie des voisins étaient absents, car ils se trouvaient à l’église au moment du drame.

Enquête et respect des normes

Les sapeurs-pompiers s’activaient pour dégager les décombres et rechercher d’éventuelles victimes. Alban Conan, commandant des opérations de secours, précise au média : « Nous sommes dans la phase de déblayage généralisé et de recherche des victimes. Nous avons déjà créé des poches d’accès pour explorer les zones où les victimes pourraient se trouver et déterminer leur état, qu’elles soient vivantes ou décédées ». Deux pelleteuses sont mobilisées pour accélérer les travaux, alors que la pluie complique les opérations de secours.

Cet effondrement soulève à nouveau des questions sur les conditions de construction des immeubles en Côte d’Ivoire, en particulier dans des zones à risque comme celle-ci, réputée pour son terrain marécageux. Papa Coulibaly, premier adjoint au maire d’Attécoubé, espère que les enquêtes en cours permettront de faire la lumière sur les causes exactes du drame : « Je pense que les enquêtes policières vont révéler les problématiques liées à cet incident, et la lumière sera faite ». Face à ces incidents répétitifs, le ministère de la Construction appelle les acteurs du secteur à respecter rigoureusement les normes en vigueur.

Des précédents inquiétants d’effondrement

Le drame d’Attécoubé s’inscrit dans une série noire d’effondrements qui secouent la Côte d’Ivoire depuis plusieurs mois. En septembre 2024, un immeuble en construction s’était écroulé dans la commune de Cocody, faisant quatre morts. À Treichville, un autre effondrement avait coûté la vie à cinq personnes, en août 2024. Ces incidents, fréquents, touchent particulièrement les quartiers à forte densité où les constructions non conformes aux normes sont souvent érigées à la hâte.

L’un des effondrements les plus marquants reste celui survenu en mars 2022, dans la commune d’Angré, qui avait fait 18 morts. Ces tragédies sont souvent dues à des malfaçons, à l’utilisation de matériaux de mauvaise qualité et au non-respect des régulations de construction. Alors que les autorités ivoiriennes se mobilisent pour enquêter sur ces catastrophes, la population reste préoccupée par l’absence de contrôles rigoureux dans un secteur où les constructions anarchiques continuent de proliférer.