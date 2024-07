Révélations choc sur le franc CFA : Le documentaire de Katy Lena Ndiaye dévoile des vérités cachées

Katy Lena Ndiaye explore l’histoire complexe du franc CFA dans son documentaire révélateur, ‘L’argent, la liberté, une histoire du franc CFA’.

Le documentaire « L’argent, la liberté, une histoire du franc CFA » commence par les souvenirs personnels de la réalisatrice sénégalaise Katy Lena Ndiaye. Elle évoque les images de sa grand-mère lui offrant une pièce de 50 francs CFA. Ce geste anodin de son enfance deviendra le point de départ d’une exploration approfondie de l’histoire de cette monnaie.

L’initiation d’une quête historique

En 2014, une remarque de l’économiste camerounais Thierry Amougou allume une étincelle de curiosité chez Katy Lena Ndiaye. Il lui dit : « Le franc CFA, c’est vraiment une question sur laquelle il faudra bien un jour qu’on s’arrête. » Ce commentaire marque le début de son voyage de dix ans dans les méandres de l’histoire du franc CFA. Elle décide de questionner cette monnaie dont elle n’avait jamais vraiment entendu parler auparavant.

Sept ans de recherche et de témoignages

Pendant sept ans, Katy Lena Ndiaye s’immerge dans un travail minutieux d’écriture et de collecte de témoignages. Elle commence par explorer les livres et les publications existantes, puis plonge dans les archives, où elle découvre une richesse de matériel. Ses entretiens incluent des économistes comme N’Dongo Samba Sylla, des politiciens tels que Lionel Zinsou, et des écrivains comme Felwine Sarr, chacun apportant une perspective unique sur le franc CFA.

Un tissage d’histoires personnelles et collectives

Le documentaire n’est pas une thèse académique sur le franc CFA, mais plutôt un récit qui relie la grande histoire aux histoires individuelles. Katy Lena Ndiaye tisse habilement ces récits, allant de la colonisation à la dévaluation de 1994. Les images de tisserands, accompagnées de la voix de la réalisatrice, ajoutent une dimension poétique à cette exploration historique.

Un impact et une réception acclamée

« L’argent, la liberté, une histoire du franc CFA » a été largement acclamé, recevant une mention spéciale du jury Documentaires longs métrages au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) 2023. Il est actuellement projeté à Dakar jusqu’au 7 juillet et sera ensuite diffusé dans des lycées et autres espaces à partir d’octobre, permettant à un public plus large de découvrir cette réflexion approfondie sur une monnaie encore utilisée dans 14 pays d’Afrique de l’Ouest.