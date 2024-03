Après les tomates marocaines pointées du doigt en France et en Espagne, c’est au tour des fraises produites au royaume chérifien d’être sur la sellette. A cette fois un grave probleme d’accusations de contamination par l’hépatite.

L’Union Européenne a déclenché son système d’alerte pour les denrées alimentaires suite à la découverte de fraises marocaines contaminées par l’hépatite A. La notification, datant du 14 février, souligne un risque « grave » et la présence du Norovirus de génotype II dans les fruits.

Contrôle positif en Espagne

La contamination a été détectée lors d’un contrôle en Espagne. Les niveaux de contamination dépassant les limites autorisées. L’UE s’inquiète du danger pour la santé publique, possiblement causé par l’irrigation avec des eaux usées. Pour leur part, les autorités marocaines réaffirment les contrôles rigoureux des fraises exportées.

Elles rappellent les mesures similaires appliquées à d’autres produits en cas d’alertes dans d’autres pays. L’OMS, de son côté, rappelle que l’hépatite A est une maladie du foie causée par un virus. La transmission de la maladie se fait par la consommation d’eau ou d’aliments contaminés.

Tensions sur les importations agricoles du Maroc

Il faut signaler que cette alerte intervient dans un contexte de tensions accrues sur les importations agricoles du Maroc. Des agriculteurs espagnols et leurs homologues français protestent contre les pratiques du secteur agricole marocain. Ils craignent une concurrence déloyale et le non-respect des normes sanitaires européennes.

Cette alerte met en lumière la sécurité sanitaire des produits alimentaires importés dans l’espace de l’Union Européenne. Elle souligne les tensions entre les producteurs espagnols et même français et le marché agricole marocain. La question de l’équité commerciale et du respect des standards européens est au cœur des discussions.