La crise agricole française s’intensifie, exacerbée par la concurrence des produits alimentaires issus des pays hors Union Européenne, notamment les tomates marocaines. Ces fruits et légumes importés soulèvent notamment des questions sur l’équité des normes et des obligations en matière de traitements chimiques.

Les agriculteurs français font face à une pression croissante due à l’arrivée massive de céréales et de poulets ukrainiens ou de tomates marocaines sur le marché de l’hexagone. Ces produits, souvent vendus à des prix inférieurs, attirent les consommateurs par leur disponibilité et leur coût réduit. Cependant, derrière cette compétitivité prix se cache une réalité complexe liée aux normes de production et aux traitements chimiques.

Des normes différentes et une surdose de pesticides

La réglementation française et européenne en matière de pesticides et d’engrais chimiques est l’une des plus strictes au monde, visant à assurer la sécurité alimentaire et à protéger l’environnement. Les agriculteurs français doivent donc se conformer à des règles rigoureuses, qui se traduisent souvent par des coûts de production plus élevés et des rendements potentiellement moindres. À l’inverse, les produits agricoles importés d’Ukraine ou du Maroc, bien que soumis aux contrôles de l’Union Européenne à leur entrée, sont le résultat de pratiques agricoles régies par des normes moins restrictives en matière d’utilisation de produits chimiques. Donc avec de meilleurs rendements, mais aussi un impact possible sur la santé, à long terme.

L’Impact économique sur les agriculteurs français

Les agriculteurs français se trouvent dans une situation difficile, où ils doivent concurrencer les produits importés qui ne sont pas soumis aux mêmes exigences coûteuses. Cette disparité crée un désavantage économique significatif pour les producteurs locaux, qui luttent non seulement pour rester compétitifs, mais aussi pour maintenir une agriculture durable et respectueuse de l’environnement sous la pression des mouvements écologistes. Résultat, une période de trouble où les agriculteurs viennent de bloquer Paris pour imposer au Gouvernement un rapport de force afin de modifier la réglementation aux frontières. Objectif, imposer la réciprocité. Ne pourraient alors entrer dans le pays que des produits soumis aux mêmes règles que les fruits et légumes français.

Face à cette concurrence considérée comme déloyale, des voix s’élèvent pour demander une harmonisation des normes agricoles à l’échelle internationale, permettant ainsi d’assurer une concurrence équitable. Certains appellent également à une valorisation accrue des produits locaux auprès des consommateurs français, soulignant l’importance de soutenir l’agriculture nationale pour ses pratiques plus durables et sa contribution à la sécurité alimentaire du pays.

La crise agricole française se focalise ainsi sur quelques produits symboliques. Les poulets ukrainiens, produits dans des usines capables de sortir plus d’un million de volailles par an et le prisme des tomates marocaines, présentes, même en hiver, dans les supermarchés à des prix très bas. Pour les pays visés par la vindicte des agriculteurs français, c’est aussi devenu un problème car ils vont avoir désormais une image de producteur de « malbouffe ».