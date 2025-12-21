Forfait d’Assane Diao : la CAN 2025 s’éloigne pour le jeune Lion du Sénégal

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 démarre sans l’un de ses visages les plus attendus côté sénégalais. Assane Diao, jeune attaquant promis à un bel avenir, a officiellement déclaré forfait après des examens médicaux concluants à son indisponibilité. Un coup dur pour le joueur, pour le staff technique et pour les supporters, à quelques heures seulement du début de la compétition au Maroc.

A Dakar,

Convoqué malgré une alerte physique survenue en club, Assane Diao avait rejoint le regroupement des Lions avec l’espoir de vivre sa toute première CAN. Arrivé à Dakar le 18 décembre, le joueur a passé une batterie d’examens qui ont malheureusement confirmé les craintes du staff médical. Verdict : une lésion au biceps fémoral de la cuisse droite, incompatible avec une participation au tournoi. Le Sénégal doit donc composer sans l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs.

Une blessure au cœur des tensions

Face à ce diagnostic sans appel, la Fédération Sénégalaise de Football a acté le forfait du joueur. Assane Diao a quitté la Tanière des Lions ce vendredi depuis Tanger afin de rejoindre son club, le Côme, en Serie A italienne, où il poursuivra sa convalescence. La fédération a tenu à lui adresser un message de soutien, lui souhaitant un prompt rétablissement et un retour rapide à la compétition.

Cette blessure n’est pas intervenue dans un contexte neutre. En amont, des divergences étaient apparues entre le staff sénégalais et l’entraîneur de Côme, Cesc Fabregas. Le technicien espagnol s’était montré réticent à l’idée de voir son joueur convoqué, rappelant que Diao revenait tout juste d’une longue période de rééducation et n’avait disputé que peu de rencontres ces derniers mois. Malgré ces réserves, l’attaquant avait été aligné contre l’AS Roma, match au cours duquel il s’est blessé avant la pause. Une décision qui a suscité incompréhension et critiques au Sénégal.

Une polémique qui enfle face à la tristesse d’un jeune Lion

La situation a rapidement pris une tournure polémique. Certains observateurs et supporters sénégalais estiment que le jeune joueur a été exposé trop tôt, au détriment de sa santé. Des échanges tendus auraient également eu lieu entre les deux staffs, preuve de la délicatesse de la gestion des internationaux en période de compétition importante.

À seulement 19 ans, Assane Diao s’apprêtait à vivre un moment fort de sa jeune carrière. Sur les réseaux sociaux, il a exprimé sa profonde déception, évoquant une saison faite de hauts et de bas et la douleur de voir s’échapper le rêve de représenter son pays sur la scène continentale. Déterminé, il assure toutefois rester concentré sur son travail afin de revenir plus fort.

« Revenir plus fort et retrouver ma place »

« Il y a des moments où les choses ne se passent pas comme on le souhaite, et la frustration de ne pas pouvoir s’en sortir pèse lourd. Mon année 2025 s’achève un peu plus tôt que prévu, au terme d’une saison où j’ai vécu les deux faces du football : une première partie magnifique, durant laquelle j’ai retrouvé le plaisir de jouer et traversé le meilleur moment de ma carrière, puis une seconde bien plus difficile, marquée par trop de coups durs », a dit le jeune joueur.

« Cette fois, cela m’empêche de réaliser le rêve de représenter mon pays lors de ma première Coupe d’Afrique, ce qui me rend très triste et reste encore difficile à accepter. Je souhaite de tout cœur le meilleur à mes coéquipiers et j’espère que le trophée reviendra avec nous au Sénégal. Je suis désormais pleinement concentré sur mon travail pour revenir plus fort et retrouver ma place lors de cette seconde partie de saison », a-t-il poursuivi sur Instagram.

Un Sénégal attendu malgré tout

Ce forfait constitue un vrai casse-tête pour le sélectionneur à 48 heures du coup d’envoi. Les Lions de la Teranga devront trouver d’autres solutions offensives pour entamer la compétition, dès mardi prochain face au Botswana. Sans Assane Diao, mais avec l’ambition intacte d’aller au bout.