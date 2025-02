Football 4 WASH, quand le ballon rond devient vecteur de santé publique en Ouganda

Dans les écoles de Kampala et du district de Wakiso en Ouganda, une initiative novatrice transforme le terrain de football en salle de classe pour l’hygiène et la santé. Le projet Football 4 WASH, piloté par l’ONG Viva con Agua, répond à une situation alarmante : 44% des écoles primaires de ces régions ne disposent d’aucun point de lavage des mains, et les installations sanitaires existantes sont largement insuffisantes face aux besoins réels des élèves.

L’accès à l’eau potable et aux infrastructures d’assainissement représente un défi majeur pour le système éducatif ougandais. Les statistiques révèlent une réalité préoccupante. Le ratio moyen atteint 68 filles par toilette et 72 garçons par toilette, bien au-delà de la norme nationale fixée à 40:1. Cette situation entraîne une prolifération de maladies hydriques comme la bilharziose et les parasitoses intestinales. On observe également un taux d’absentéisme élevé, particulièrement chez les jeunes filles pendant leurs périodes menstruelles, ainsi que des performances scolaires diminuées en raison de problèmes de santé récurrents.

Ces conditions adverses créent un cercle vicieux où manque d’hygiène, maladie et décrochage scolaire s’alimentent mutuellement, avec des conséquences particulièrement graves pour les filles, renforçant les inégalités de genre dans l’accès à l’éducation.

Le football comme catalyseur de changement social

Face à ces défis, Football 4 WASH propose une approche disruptive : exploiter la popularité universelle du football pour véhiculer des messages cruciaux sur l’hygiène. Le programme cible 16 000 écoliers âgés de 8 à 18 ans, ainsi que le corps enseignant et le personnel administratif des établissements scolaires.

La méthodologie repose sur l’intégration fluide de l’éducation sanitaire dans la pratique sportive. Les entraîneurs incorporent des exercices de dribble associés à des messages sur l’importance du lavage des mains. Des jeux d’équipe sont conçus pour illustrer la gestion communautaire des ressources en eau. Les pauses hydratation deviennent des moments privilégiés d’apprentissage sur la qualité de l’eau. Enfin, des activités ludiques permettent de déconstruire progressivement les tabous liés à l’hygiène menstruelle.

Cette pédagogie interactive transforme les enfants en ambassadeurs de l’hygiène au sein de leurs communautés. En rapportant ces connaissances à la maison, ils deviennent vecteurs d’un changement qui dépasse les murs de l’école.

Un impact structurel et durable

Le programme ne se limite pas à la sensibilisation. Viva con Agua déploie un volet infrastructurel ambitieux dans 20 écoles pilotes. L’ONG procède à l’installation de systèmes d’approvisionnement en eau potable et à la construction de réservoirs et de stations de lavage des mains stratégiquement placés. Elle s’occupe également de l’aménagement de blocs sanitaires adaptés aux besoins spécifiques des élèves. Le projet prévoit aussi la création d’espaces dédiés à l’hygiène menstruelle, garantissant intimité et dignité aux jeunes filles.

Parallèlement, des formations approfondies sur la gestion de l’hygiène menstruelle sont dispensées, brisant les tabous et offrant aux adolescentes les connaissances et le matériel nécessaires pour poursuivre leur scolarité sans interruption.

Une contribution significative aux Objectifs de Développement Durable

Football 4 WASH s’inscrit parfaitement dans l’agenda 2030 des Nations Unies, en adressant simultanément plusieurs Objectifs de Développement Durable. Le projet contribue directement à l’ODD 6 qui vise à garantir l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour tous. Il participe également à l’ODD 4 en favorisant une éducation inclusive et équitable de qualité. Par son attention particulière aux besoins des jeunes filles, l’initiative soutient l’ODD 5 qui cherche à parvenir à l’égalité des sexes et à autonomiser toutes les femmes et les filles. Enfin, le programme s’aligne avec l’ODD 3 qui vise à permettre à tous de vivre en bonne santé et à promouvoir le bien-être.

Un modèle d’innovation sociale applicable à grande échelle

L’approche de Football 4 WASH présente un potentiel de réplication intéressant pour d’autres pays d’Afrique subsaharienne confrontés à des défis similaires. Ses atouts majeurs résident dans l’utilisation d’un sport universellement apprécié comme véhicule d’éducation. Cette méthode favorise également la mobilisation communautaire autour d’enjeux de santé publique souvent négligés. Un autre point fort du programme est l’intégration systématique des questions de genre dans la conception des infrastructures, répondant ainsi aux besoins spécifiques des jeunes filles. Enfin, l’implication active des enfants dans leur propre apprentissage garantit une meilleure appropriation des pratiques d’hygiène sur le long terme.

À travers ce ballon qui roule sur les terrains ougandais se dessine ainsi une nouvelle voie pour aborder les enjeux d’hygiène et de santé : celle où apprentissage rime avec plaisir, et où chaque but marqué représente une victoire contre la maladie et pour l’éducation.