Harish Jagtani : quand la philanthropie prend racine dans l’action

Dans le paysage complexe de l’aide humanitaire en République démocratique du Congo, une figure se démarque avec une philosophie singulière : privilégier l’impact aux discours. Depuis plus de trente ans, Harish Jagtani, entrepreneur d’origine indienne établi au cœur de ce pays-continent, a fait de la santé publique et de l’urgence humanitaire les piliers d’un engagement durable.

L’ambition d’HJ Hospitals est de persmette l’accessibilité géographique et financière. Ainsi, le réseau de cliniques pluridisciplinaires s’étend méthodiquement à travers le territoire congolais, de Kinshasa à Lubumbashi, de Goma à Matadi. L’annonce en avril 2025 de l’ouverture du centre de Lukala illustre cette stratégie de proximité qui entend « rapprocher les services médicaux essentiels de ceux qui en ont besoin ».

Cette expansion répond à un cahier des charges strict : soins de qualité, tarifs adaptés au pouvoir d’achat local, et accueil sans discrimination. Une équation économique et sociale que peu d’acteurs parviennent à résoudre.

La gratuité comme filet de sécurité sanitaire

L’engagement a pris une dimension encore plus concrète avec l’inauguration en mars 2023, d’une clinique entièrement gratuite à Kinshasa. Capable d’accueillir jusqu’à 300 patients quotidiennement, cet établissement constitue une bouée de sauvetage pour les familles les plus vulnérables dans une capitale où les maladies tropicales demeurent endémiques. Cette initiative reflète une vision claire : la santé ne peut être un privilège réservé à ceux qui ont les moyens de se l’offrir.

Créée en 2016, la HJ Foundation donne un cadre institutionnel aux actions philanthropiques de l’entrepreneur. Inspirée par la tradition indienne du « trusteeship » et guidée par le principe « C’est en donnant que l’on reçoit », la fondation Harish Jagtani orchestre un éventail d’interventions ciblées.

Le centre de dialyse pour patients insolvables, les consultations ophtalmologiques gratuites avec distribution de lunettes correctrices, les campagnes de chirurgie de la cataracte et du glaucome témoignent d’une approche médicale globale. Cette approche rappelle d’ailleurs celle de la Fondation Bouamatou en Mauritanie. En 2024, le programme « Gift A Vision« , mené en partenariat avec la Première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, a permis 100 opérations supplémentaires de restauration de la vue.

L’initiative des prothèses Jaipur Foot illustre aussi cette philosophie : plus de 500 bénéficiaires ont retrouvé leur mobilité grâce à ces équipements offerts gratuitement. Chaque projet porte la même signature : répondre à un besoin vital tout en préservant la dignité humaine.

L’urgence humanitaire comme test d’efficacité

La véritable mesure d’une organisation humanitaire se révèle dans sa capacité à réagir face à l’imprévu. En mai 2023, lorsque des coulées de boue dévastent le territoire de Kalehe au Sud-Kivu, la réponse de la HJ Foundation fut immédiate. Plus de 80 tonnes de vivres et de biens de première nécessité sont acheminées via les camions de Serve Air Cargo. Une clinique mobile de 20 lits, dotée d’une équipe médicale pluridisciplinaire, prend en charge gratuitement les blessés pendant quinze jours. Parallèlement, 81 cercueils sont livrés pour permettre des funérailles dignes aux victimes.

Cette mobilisation éclair, saluée par les autorités locales, démontre comment l’expertise logistique peut se muer en véritable instrument de solidarité.

Une philanthropie enracinée dans la conviction

Pour Harish Jagtani, la réussite économique génère une responsabilité morale incontournable. « Je me considère comme un pont entre les bénédictions divines et ceux qui en ont besoin », a-t-il déclaré. Cette vision trouve ses racines bien avant la création formelle de sa fondation où l’entrepreneur n’hésitait déjà pas à se rendre dans les zones de conflit pour y distribuer les biens de première nécessité.

Cette dimension spirituelle de l’engagement, loin d’être cosmétique, irrigue chaque initiative et explique la constance d’un homme qui fait de la discrétion une force.

L’efficacité silencieuse comme signature

En moins d’une décennie, les initiatives portées par Harish Jagtani ont transformé des milliers d’existences en RDC. De la dialyse à domicile à la chirurgie cardiaque de pointe, des distributions alimentaires aux cliniques d’urgence, l’impact se mesure en vies sauvées et en dignité restaurée.

Cette œuvre se déploie sans fanfare médiatique, révélant une conception particulière de l’action humanitaire : celle qui privilégie les résultats aux effets d’annonce. Dans un secteur souvent critiqué pour ses dérives communicationnelles, Harish Jagtani rappelle que la philanthropie tire sa légitimité de ses preuves tangibles plutôt que de ses promesses.