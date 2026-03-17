Finale de la CAN 2025 : la CAF revoit son verdict et sacre le Maroc

La CAF retire le titre au Sénégal et sacre le Maroc champion de la CAN 2025 sur tapis vert, une décision polémique qui secoue le football africain.

La Confédération africaine de football (CAF) a créé la stupeur en retirant la victoire au Sénégal pour attribuer la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert. Deux mois après une finale remportée par les Lions de la Teranga, l’instance invoque des manquements au règlement liés aux incidents survenus en fin de match. Cette décision, rarissime à ce niveau, provoque une vague de réactions et ouvre la voie à un possible recours devant le Tribunal arbitral du sport. Le football africain se retrouve au cœur d’une controverse majeure.

Une décision historique qui renverse le résultat de la finale

C’est une annonce qui secoue tout le continent. Dans un communiqué publié ce mardi, le jury d’appel de la CAF a officiellement déclaré le Sénégal forfait lors de la finale de la CAN 2025. Conséquence directe : le Maroc est désigné vainqueur sur tapis vert avec un score de 3-0, alors que les Sénégalais s’étaient imposés 1-0 après prolongation sur le terrain.

Cette décision s’appuie sur les articles 82 et 84 du règlement de la compétition. Selon ces dispositions, une équipe qui quitte le terrain sans autorisation ou refuse de jouer peut être sanctionnée d’un forfait automatique. Le match est alors attribué sur le score de 3-0 à l’adversaire

Des incidents décisifs lors d’une finale sous tension

Les faits remontent à la fin du match disputé le 18 janvier 2026 à Rabat. Alors que le score était de 0-0, un penalty est accordé au Maroc après intervention de l’assistance vidéo. Cette décision, combinée à un but refusé au Sénégal quelques instants plus tôt, déclenche une vive colère des joueurs sénégalais.

Plusieurs d’entre eux quittent alors temporairement la pelouse, provoquant une interruption prolongée du match. Malgré un retour au calme et la reprise de la rencontre, ces événements ont été jugés suffisamment graves par la CAF pour justifier une sanction rétroactive.

Une vague d’indignation et d’incompréhension

L’annonce a immédiatement suscité une avalanche de réactions dans le monde du football. Côté sénégalais, l’incompréhension domine. Plusieurs joueurs ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux, certains évoquant une décision « incompréhensible » après les célébrations déjà organisées dans le pays.

Des observateurs dénoncent également le timing de la décision, prise deux mois après la finale. Pour beaucoup, si le règlement devait être appliqué, cela aurait dû être fait immédiatement après le match.

Même au niveau international, la surprise est générale. Plusieurs consultants et anciens joueurs pointent une gestion jugée confuse du dossier, qui pourrait fragiliser la crédibilité de la CAF.

Le Maroc invoque le respect du règlement

De son côté, la Fédération royale marocaine de football adopte une position mesurée. Dans son communiqué, elle affirme ne pas avoir contesté la performance sportive du Sénégal, mais uniquement demandé l’application stricte du règlement.

Pour Rabat, l’enjeu dépasse le simple résultat d’un match. Il s’agit de garantir la cohérence et la stabilité des compétitions africaines à long terme.

Un dossier loin d’être clos

Cette affaire pourrait encore connaître de nombreux rebondissements. Le Sénégal dispose désormais d’un délai de dix jours pour saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS). Une procédure qui pourrait, à son tour, renverser la décision de la CAF.

En attendant, le football africain traverse l’une de ses plus grandes polémiques récentes. Entre respect du règlement et équité sportive, le débat reste ouvert et pourrait durablement marquer l’histoire de la CAN.