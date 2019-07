Interdiction de la vente d’alcool, couvre feu, déploiement policier : CAN 2019, la France se protège pour Sénégal / Algérie

Chat échaudé craint l’eau froide. Après les débordements et les incidents qui ont suivi les victoires de l’Algérie lors de la CAN 2019, plusieurs régions de France ont pris des mesures spéciales. Cela va du déploiement de 2 500 policiers dans le quartier des Champs Elysée à Paris à l’interdiction de la vente d’alcool depuis tôt ce vendredi jusqu’à demain matin dans l’Oise en passant par un couvre feu à Montbelliard. Objectif, éviter de nouveaux drames en cas de victoire des Fennecs, mais la crainte va en réalité bien au delà.

C’est la Préfecture de l’Oise, région des hauts de France, qui a pris un arrêté réglementant « la vente et l’utilisation des artifices de divertissements, la vente à emporter de boissons alcooliques et la vente d’acide, carburant et tous produits inflammables ou chimiques dans le département de l’Oise à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations ». Cet arrêté est en vigueur depuis ce matin 8h et jusqu’au samedi 20 juillet à 8h. Des mesures du même type ont été prises dans les départements du Rhône ou en Alsace et Lorraine.

On le voit, les craintes des pouvoirs publics sont importantes. La limitation de la vente d’alcool a pour objectif d’éviter que des manifestations de joie puissent mal tourner, comme ce fut le cas le 11 juillet dernier à Montpellier, sud de la France, où un supporter algérien perdant le contrôle de sa voiture avait fauché une famille, tuant la mère sur le coup. Mais l’interdiction frappant la vente d’acide ou de produits inflammables est plus inquiétante car elle fait suite à plusieurs signalement dans le département voisin de l’Essonne de l’achat en très grande quantité d’acide chlorhydrique qui pourrait être utilisé dans la fabrication d’explosifs. En l’occurrence, c’est bien à des actes de violence prémédités que se préparent les forces françaises de sécurité, comme lors de l’attaque d’un commissariat aux Ulis à coups de cocktails Molotov qui avait suivi la victoire de l’Algérie dimanche dernier.

A Montbelliard, près de la frontière avec la Suisse, c’est un couvre feu qui a été instauré, à compter de 22h, pour les moins de 14 ans.

