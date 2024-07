La controverse autour de la robe de mariée de Taylor Ward, épouse de la star du football algérien Riyad Mahrez, met en lumière l’importance du caftan dans la tradition du Maghreb. Alors que les médias de Mohammed VI ont titré sur l’origine marocaine du caftan de la mariée, la maison de couture Hannachi Couture confirme avoir créé la robe de mariée, mettant en lumière l’excellence de l’artisanat algérien et clôturant le débat sur l’origine du vêtement.

Retour sur une polémique qui souligne l’importance de reconnaître et de célébrer la diversité culturelle.

Le mariage de la star du football algérien Riyad Mahrez avec la mannequin britannique Taylor Ward a fait grand bruit ces derniers jours. Si la somptueuse cérémonie et les tenues extravagantes des invités ont été largement relayées par les médias, c’est le caftan porté par la mariée qui a suscité une vive controverse.

Un caftan au cœur des discussions

Taylor Ward a choisi de porter un caftan pour son mariage, une tenue traditionnelle généralement portée par les femmes du Maghreb lors des grandes occasions. Cependant, la coupe et l’origine du caftan ont déclenché un débat passionné sur les réseaux sociaux. Les médias marocains ont tous revendiqué pour leur pays la paternité de la magnifique robe de la mariée. Une suite logique à la Caftan Week qui s’est tenue en mai dernier à Marrakech.

Mais contrairement aux spéculations des réseaux sociaux, Taylor Ward a confirmé que le caftan provient de la maison de couture algérienne Hannachi Couture. Cette clarification met fin aux débats sur une possible appropriation culturelle et souligne l’excellence de l’artisanat algérien, sans d’ailleurs remettre en cause les qualités indéniables de son voisins marocains.

Hannachi Couture : L’excellence algérienne à l’honneur

Fondée en 2017, Hannachi Couture s’est rapidement imposée comme une référence dans le domaine de la mode nuptiale haut de gamme, en France, en Algérie et à l’international. La maison, dirigée par la styliste avant-gardiste Inès Hannachi, propose des créations uniques qui mêlent tradition et modernité, célébrant le savoir-faire artisanal algérien.

Face à la polémique, Taylor Ward a tenu à clarifier les choses, confirmant que le caftan porté était bien une de leurs créations. Elle a ainsi rappelé la richesse de la culture vestimentaire algérienne.

Vers une meilleure compréhension des traditions maghrébines

Cette controverse met en lumière la nécessité d’une meilleure connaissance et reconnaissance des diverses traditions vestimentaires du Maghreb. Il y a de nombreux style de caftan traditionnel, et aujourd’hui la créativité contemporaine s’inspire de ces traditions tout en les réinventant. En outre, il convient de rappeler que le caftan vient d’Andalousie, et qu’il a été introduit au Maghreb au XIIIe siècle. Il s’est largement transformé depuis, mais si une origine doit être retenue elle pourrait tout aussi bien être espagnole. Sauf à remonter aux arabes qui avaient quelques siècles avant colonisé la péninsule ibérique…

Plutôt que d’alimenter des divisions, ce mariage doit être l’occasion de célébrer la richesse de la diversité culturelle du Maghreb. Il met en valeur la manière dont les traditions peuvent être honorées et réinventées dans un contexte moderne et international, car le monde entier avait les yeux tournés vers cette cérémonie.

L’histoire du caftan de Taylor Ward, qui est anglaise, nous rappelle l’importance de reconnaître et de valoriser les contributions culturelles de chaque pays. Elle souligne également le talent des créateurs contemporains qui, comme Hannachi Couture, portent leur héritage culturel sur la scène internationale.